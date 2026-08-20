Священник насиловал пятилетнюю девочку годами, а жена прикрывала его

20 августа 2026, 12:52

Суд в Теннесси назначил пастору пожизненный срок за изнасилование ребёнка

Фото: Istock/Dmytro Skrypnykov

В американском штате Теннесси суд вынес приговор пастору по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Судья назначил ему пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает New York Post.