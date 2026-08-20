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Священник насиловал пятилетнюю девочку годами, а жена прикрывала его

Суд в Теннесси назначил пастору пожизненный срок за изнасилование ребёнка
Фото: Istock/Dmytro Skrypnykov

В американском штате Теннесси суд вынес приговор пастору по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Судья назначил ему пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает New York Post.



В августе 2023 года правоохранители начали проверку в отношении 35-летнего мужчины после того, как в полицию поступило заявление о сексуальном насилии над пятилетней девочкой.

В ходе расследования выяснилось, что преступления продолжались несколько лет. Позже сыщики установили ещё двоих пострадавших. Обвиняемый долгое время нёс церковное служение и в качестве священника ездил по разным штатам.

Суд признал виновной и 32-летнюю жену насильника. Ей вменяют пособничество в насильственных действиях и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Оглашение приговора в её отношении запланировано на 10 ноября. На текущий момент оба фигуранта находятся под стражей в следственном изоляторе округа Резерфорд.

Ольга Щелокова

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