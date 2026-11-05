На Шерегеше отдыхающие спасли двух сноубордистов из-под снега
Два сноубордиста попали под снег во время катания на Шерегеше. На помощь им пришла пара отдыхающих. Об этом сообщает Baza.
Инцидент произошёл в лесу рядом с канатной дорогой «Восток». Один из мужчин провалился в ручей, который ещё не замёрз. Его приятель Евгений попытался помочь, но сам оказался под снегом вниз головой.
Около двух минут мужчина не мог освободиться. Ему пришлось есть снег, чтобы расчистить место для воздуха. Отдыхающие, катавшиеся поблизости, откопали обоих. Спасение сняли на видео.
Перед выходом на склон проверьте прогноз погоды и состояние трасс, наденьте шлем и защитную экипировку. Выбирайте спуски по уровню подготовки, соблюдайте разметку и держите дистанцию от других отдыхающих. Не останавливайтесь за перегибами склона и в узких местах, где вас трудно заметить.
За пределы подготовленных трасс лучше не выезжать: под снегом могут скрываться ручьи, ямы и другие препятствия. Для катания вне трасс нужна специальная подготовка, лавинное снаряжение и напарник. Заранее сообщите близким маршрут и время возвращения, зарядите телефон и сохраните номер спасательной службы курорта. В экстренной ситуации звоните 112.
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