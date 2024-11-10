В Казани возбуждено уголовное дело после осквернения Вечного огня подростками

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В Казани возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня подростками, информирует Телеграм-канал «Следком».
Информация об инциденте попала в социальные сети. После того как следователи узнали о произошедшем, управление Следственного комитета (СК) России по республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России».
Четверо подростков, осквернивших Вечный огонь на мемориальном комплексе в память воинам, которые пали в борьбе с фашизмом, доставлены в отдел полиции. Также вызвали их родителей.
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«Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Липскому В.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — следует из публикации.
Четверо подростков, осквернивших Вечный огонь на мемориальном комплексе в память воинам, которые пали в борьбе с фашизмом, доставлены в отдел полиции. Также вызвали их родителей.
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Ольга Енгалычева