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В Казани возбуждено уголовное дело после осквернения Вечного огня подростками

Фото: istockphoto/ Paha_L

Фото: istockphoto/ Paha_L

В Казани возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня подростками, информирует Телеграм-канал «Следком».
Информация об инциденте попала в социальные сети. После того как следователи узнали о произошедшем, управление Следственного комитета (СК) России по республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России».

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Липскому В.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — следует из публикации.



Четверо подростков, осквернивших Вечный огонь на мемориальном комплексе в память воинам, которые пали в борьбе с фашизмом, доставлены в отдел полиции. ​Также вызвали их родителей.

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#татарстан
#ск
#вечный огонь
Москвичка сломала позвоночник, пытаясь во время ссоры сбежать от знакомого через окно
SHOT: москвичка сломала позвоночник, убегая от ссоры через окно второго этажа
10 ноября 2024, 21:40

Фото: istockphoto.com/ru/brizmaker

Жительница Москвы сломала позвоночник, когда во время ссоры со знакомым попыталась сбежать через окно. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
35-летняя россиянка проводила время в компании знакомого в Головинском районе столицы. Между молодыми людьми началась ссора, которой женщина решила избежать, убегая через окно второго этажа.

Москвичка перелезла через пандус и собиралась аккуратно спуститься на землю, но упала. Ее доставили в Боткинскую больницу с переломом позвоночника.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина решил избежать встречи с супругой, которая стояла у входа в дом, и вышел из квартиры через окно. ​Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Расправившийся с женой бывший министр Казахстана пропал из колонии
Осужденного за убийство жены экс-министра Бишимбаева не оказалось в колонии
10 ноября 2024, 21:15

Фото: istockphoto.com/ru/Sayan_Moongklang

Бывший министр Казахстана Куандык Бишимбаев, который был осужден за расправу над гражданской женой Салтанат Нукеновой, пропал из колонии. Об этом сообщает телеканал AIRAN.
Бишимбаев должен был отбывать 24-летний срок в колонии, которая находится в селе Аршалы, однако его там не оказалось. Информацию об отсутствии в исправительном учреждении экс-министра также подтвердила его адвокат.

Правоохранительные органы Казахстана не обнародовали информацию о местонахождении Бишимбаева после вынесения приговора.

Напомним, Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее муж, бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти около 8 часов. В мае суд присяжных приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы.

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#казахстан
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СК проверит авторов видео у «Крокуса» на предмет оправдания терроризма
10 ноября 2024, 17:15

Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников

Следственный комитет начал проверку по факту опубликованного в интернете видео, где две девушки неуклюже шутят на тему мартовской трагедии в «Крокус Сити Холле». Авторов ролика проверят на предмет публичного оправдания терроризма.
Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Следственного управления СК России. В настоящее время правоохранители устанавливают личности авторов и персонажей, заснятых в видеозаписи. Известно, что блогерши приехали из Владимира.

«Всем привет, наши любимые фолловеры, сегодня у нас сходка. Мы приехали в "Крокус Сити Холл". Сейчас будем устраивать теракт. Классно, мило», – произнесла одна из девушек на камеру, широко и радостно улыбаясь.

Пользователи сети не оценили глупую шутку и сочли её оскорбительной для памяти 145 жертв теракта, произошедшего 22 марта. В комментариях люди осуждают их поступок и называют его отвратительным. Теперь правовую оценку циничной акции даст и Следственный комитет.

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#следственный комитет
#теракт
#пользователи
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#ск
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Ректора петербургского вуза арестовали по делу о незаконной миграции
Ректора СПбРСИ Борзова арестовали по делу об организации незаконной миграции
10 ноября 2024, 16:58

Фото: istockphoto.com/ru/Yingko

Ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ) Александр Борзов арестован по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Уточняется, что фигурант дела будет находиться под стражей до 5 января 2025 года. Согласно данным следствия, Борзов вместе с двумя подельниками оформлял фиктивные приглашения гражданам Египта, Сирии, Туркмении и арабских стран на учебу в институт, а также готовил документы на их продление.

По факту лица перечисленных государств в вузе не учились.

Напомним, 9 ноября текущего года глава российского государства Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за организацию и посредничество в незаконной миграции.

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#владимир путин
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#документы
#наказание
#мигранты
#вуз
#арест
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Две молодые блогерши поглумились над жертвами теракта в «Крокусе»
Две молодые блогерши в шутку пригрозили устроить новый теракт в «Крокусе»
10 ноября 2024, 16:25

Фото: riamediabank.ru/Кирилл Зыков

Две молодые девушки записали ироничный видеоролик около здания «Крокус Сити Холла, поглумившись таким образом над жертвами трагедии 22 марта. Они с улыбками и гримасами пообещали устроить новый теракт.
Циничное видео быстро распространилось в сети, его также опубликовал телеграм-канал НТВ. Подруги снимали его на фоне здания, где 22 марта этого года произошёл страшный теракт, унёсший жизни 145 человек.

«Всем привет, наши любимые фолловеры, сегодня у нас сходка. Мы приехали в "Крокус Сити Холл". Сейчас будем устраивать теракт. Классно, мило», – произнесла одна из девушек на камеру, широко и радостно улыбаясь.

Известно, что недалёкие и, видимо, слегка отмороженные блогерши приехали из Владимира. Пользователи осудили поведение девушек, назвав его ужасным. Роликом уже заинтересовалась полиция. Следователи организовали проверку. Сейчас они устанавливают личности авторов абсурдного видео.

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#полиция
#следователи
#видео
#теракт
#пользователи
#крокус сити холл
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В Домодедово произошел крупный пожар на складе
В Домодедово загорелся склад на площади 1,2 тысячи квадратных метров
10 ноября 2024, 13:24

Фото: istockphoto.com/ru/Distortion Media

В селе Ям загорелся склад на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают 23 специалиста и 5 единиц техники.

По информации ведомства на 13:23 мск, пожар в Подмосковье локализован. Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на территории гаражного кооператива в Калужской области в результате атаки БПЛА. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#домодедово
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Суд арестовал имущество экс-полицейского Сатюкова по делу о взятке в 4,9 млрд
10 ноября 2024, 04:55

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий МВД России Георгия Сатюкова. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС. Во время расследования дела о взятке в 4,9 млрд, как отмечается, выяснилось, что обвиняемый оформлял имущество на членов своей семьи.
Агентство отмечает, что Сатюков оформил множество объектов недвижимости, счетов, ценных бумаг и драгоценностей на своего брата, отца и мать.

Напомним, экс-сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов сбежали за рубеж, первый подозревается в получении особо крупной взятки, второй — в пособничестве при ее получении. Оба фигуранта дела находятся в международном розыске. У одного из них суд арестовал одно жилое и два нежилых помещения, а также тринадцать банковских счетов супруги. У другого — одно жилое и пять нежилых помещений, которые оформлены на родственника.

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#суд
#мвд
#семьи
#сотрудники
#активы
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Топ-менеджера РЖД арестовали за получение особо крупной взятки
10 ноября 2024, 04:09

Фото: iStock/Atstock Productions

Заместителя руководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрию Каменеву арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Топ-менеджера компании, как отмечается, отправили в СИЗО до 9 декабря.
«В отношении Каменева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В настоящий момент ему предъявлено обвинение, а предварительное следствие по делу продлено до 9 декабря этого года», — приводят в агентстве слова собеседника.
В материалах дела указано, что апелляционный суд отказался выпускать замруководителя под домашний арест. Сам Каменев свою вину не признал. В его квартирах уже прошли обыски.

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#обвинение
#следствие
#взятка
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В США спустя полвека нашли убийцу девушки: обвинение предъявлено 84-летнему пенсионеру
CNN: в США спустя 50 лет нашли убийцу девушки, ехавшей автостопом в Чикаго
10 ноября 2024, 03:53

Фото: iStock/Dejan Mirkovic

В США спустя 50 лет нашли убийцу 25-летней девушки, которая в 1974 году ехала автостопом на художественную выставку в Чикаго. Об этом сообщает американский телеканал CNN. Обвинение, как отмечается, предъявили 84-летнему пенсионеру Джону Миллеру.
По информации издания, дело долгое время было «глухарем», пока офис шерифа не решил отправить имеющиеся образцы команде специалистов по генетической генеалогии. Им и удалось найти соответствие с образцами пожилого жителя Миннесоты — 84-летнего Джона Миллера.

На днях Миллера арестовали, он подтвердил свою причастность к убийству 1974 года.

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