В КБР оштрафовали восемь человек, не вставших во время исполнения гимна России

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Мировой суд в Нальчике оштрафовал восьмерых жителей Кабардино-Балкарии за неуважение к гимну РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы республики, передает РИА Новости.
Инцидент произошел во время церемонии вручения аттестатов в школе № 33 в Нальчике. Несколько родителей не встали во время исполнения гимна России.
Уточняется, что размер штрафа составляет три тысячи рублей. Согласно информации источника, еще одно дело будет рассмотрено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что депутата районного собрания от КПРФ в Калужской области Александра Лепендина оштрафовали за то, что он не встал во время гимна России. Парламентарию выписали штраф на сумму пять тысяч рублей.
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Уточняется, что размер штрафа составляет три тысячи рублей. Согласно информации источника, еще одно дело будет рассмотрено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что депутата районного собрания от КПРФ в Калужской области Александра Лепендина оштрафовали за то, что он не встал во время гимна России. Парламентарию выписали штраф на сумму пять тысяч рублей.
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Екатерина Коршунова