В Керчи более 50 тыс. человек остались без света

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Более 53 тысяч человек в Керчи и окрестных селах остались без света. Об этом написал первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин в своем Telegram-канале.
Уточняется, что электричество пропало по причине технологического нарушения на подстанции. Воронкин отметил, что из-за этого обесточило 362 трансформаторных подстанции, в том числе в селах Бондаренково, с. Егоров, Курортное, Войково, Глазовка и других.
На данный момент объемы требуемых к выполнению работ выясняются. Восстановить электроснабжение должны примерно через три часа.
Ранее вице-губернатор Евгений Горлов сообщил, что жители центральной части Севастополя остались без электричества. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ранее вице-губернатор Евгений Горлов сообщил, что жители центральной части Севастополя остались без электричества. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова