Смерч разрушил аэропорт Нижнекамска и разбросал самолеты в разные стороны

Фото: istockphoto.com/Jonah Lange
Мощный смерч обрушился на аэропорт Нижнекамска, вызвав значительные повреждения и разрушения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В результате непогоды в нижнекамском аэропорту Бегишево пострадали самолеты, вертолеты и другая техника. По информации, предоставленной Mash, смерч разбросал четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42, принадлежащих Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации. Также сообщается, что в результате разгула стихии пострадал вертолет и административные здания аэропорта.
Кроме того, в распоряжении Mash оказалось видео, которое канал описывает как «кадры из фильма-катастрофы». Видео демонстрирует масштабы разрушений и силу стихии. По уточнению источника ТАСС, аэропортовая техника также получила повреждения. На данный момент единственным неповрежденным объектом остается автобус для перевозки пассажиров.
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«Смерч снес крыши, обшивку и местами выбил окна», — говорится в сообщении.
Кроме того, в распоряжении Mash оказалось видео, которое канал описывает как «кадры из фильма-катастрофы». Видео демонстрирует масштабы разрушений и силу стихии. По уточнению источника ТАСС, аэропортовая техника также получила повреждения. На данный момент единственным неповрежденным объектом остается автобус для перевозки пассажиров.
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Елена Перлова