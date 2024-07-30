Москвич обиделся на сотрудников продуктового и чуть не сжёг их вместе с магазином

Родители 17-летней студентки консерватории Глории Мартинес Руис согласились на госпитализации дочери в психиатрическую клинику по настоянию врача. Однако той же ночью, когда девушка была помещена в лечебницу, она бесследно исчезла. О том, что случилось с пациенткой и почему ее не могут найти более 30-ти лет расскажет редакция «Радио 1».