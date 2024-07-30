Москвич обиделся на сотрудников продуктового и чуть не сжёг их вместе с магазином

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano
25-летний москвич поджёг продуктовый магазин в Москве, пострадали два человека. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Сергей пришёл в круглосуточный магазин у своего дома на Нагорной улице. Как сообщили работники магазина, мужчина находился в нетрезвом состоянии и вёл себя неадекватно.
У Сергея завязался конфликт с двумя продавцами. После чего он сходил к автомобилю, достал из багажника канистру с бензином, облил вход магазина и поджёг.
Уточняется, что при пожаре пострадали и работники, и сам Сергей. Всех госпитализировали. Поджигателя сопровождали полицейские. У злоумышленники имеются ожоги третьей степени. Он уверяет, что работники магазина его избили и он таким способом решил себя защитить. По факту произошедшего проводится проверка.
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У Сергея завязался конфликт с двумя продавцами. После чего он сходил к автомобилю, достал из багажника канистру с бензином, облил вход магазина и поджёг.
Уточняется, что при пожаре пострадали и работники, и сам Сергей. Всех госпитализировали. Поджигателя сопровождали полицейские. У злоумышленники имеются ожоги третьей степени. Он уверяет, что работники магазина его избили и он таким способом решил себя защитить. По факту произошедшего проводится проверка.
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Екатерина Коршунова