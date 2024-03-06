В Киеве допустили возникновение масштабного пожара из-за поджога

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Киевские городские власти допустили, что причиной масштабного пожара возле озера Тягле мог стать поджог, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, первоначальная площадь пожара составляла 500 квадратных метров, позже она увеличилась до 3 гектаров. Попко сообщил, что обратился в органы внутренних дел для расследования инцидента.
«Будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог», – сказал чиновник.
Ранее под Киевом разгорелся масштабный пожар.
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«Будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог», – сказал чиновник.
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Александр Климов