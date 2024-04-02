В Киеве началась песчаная буря из-за пыли из Сахары

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В Киеве бушует настоящая песчаная буря. В городе упала видимость, порывы ураганного ветра сносят деревья, на улице трудно дышать.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, в страну вместе с аномальным теплом пришла пыль из африканской Сахары. Столичные власти заявили, что в Киеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. Водителей также предупреждают о значительном ухудшении видимости на дорогах.
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Александр Бойцов