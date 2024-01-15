В Киеве полиция обвинила семилетнего ребенка в умышленном поджоге ТЦ

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Поджог, в результате которого возник пожар в одном из торговых центров Киева, устроил семилетний ребёнок. Об этом полиция украинской столицы сообщает в своём Телеграм-канале.
По словам правоохранителей, поджигателя удалось установить в ходе просмотра записей с камер наблюдения.
Отмечается, что родителей и ребёнка пригласили для дачи показаний в полицию. По факту поджога возбуждено уголовное дело.
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«Установили, что пожар возник в результате умышленного поджога, который совершил семилетний мальчик - посетитель парка развлечений», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян