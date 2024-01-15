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В Киеве полиция обвинила семилетнего ребенка в умышленном поджоге ТЦ

15 января 2024, 06:33
Фото: iStock/DmyTo

Фото: iStock/DmyTo

Поджог, в результате которого возник пожар в одном из торговых центров Киева, устроил семилетний ребёнок. Об этом полиция украинской столицы сообщает в своём Телеграм-канале.
По словам правоохранителей, поджигателя удалось установить в ходе просмотра записей с камер наблюдения.

«Установили, что пожар возник в результате умышленного поджога, который совершил семилетний мальчик - посетитель парка развлечений», — говорится в публикации.


Отмечается, что родителей и ребёнка пригласили для дачи показаний в полицию. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

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#киев
#украина
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Летевший из Горно-Алтайска в Салехард самолет вынуждено сел в Новосибирске
В Новосибирске вынужденно сел самолет, летевший из Горно-Алтайска в Салехард
15 января 2024, 05:36

Фото: iStock/Edgar Breshchanov

Самолет Bombardier авиакомпании «Ямал», перевозивший 44 пассажира на рейсе из Горно-Алтайска в Салехард, был вынужден совершить посадку в Новосибирске из-за технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник.
Инцидент произошел около 23:30 местного времени 14 января. Воздушное судно, модель Bombardier CRJ200LR, пришлось совершить аварийную посадку в международном аэропорту Новосибирска (Толмачево) из-за выявленной технической проблемы.

На борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. После инцидента самолет отстранен от эксплуатации до тех пор, пока не будут выяснены обстоятельства произошедшего.

Новосибирская транспортная прокуратура в настоящее время проводит надзорные мероприятия для защиты прав потребителей авиационных услуг.

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#мероприятия
#инцидент
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В США заявили об обстреле эсминца Laboon в Красном море со стороны хуситов
CENTCOM: Эсминец ВМС США Laboon подвергся в Красном море ракетной атаке хуситов
15 января 2024, 05:21

Фото: iStock/Benny Winslow

В американском центральном командовании заявили, что эсминец ВМС США Laboon подвергся в Красном море ракетной атаки со стороны шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов). Об этом пишет РИА Новости.
«Противокорабельная крылатая ракета была запущена с территорий поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене в направлении корабля Laboon ВМС США, который вёл операцию на юге Красного моря», — проинформировали в американском ведомстве.

В центральном командовании США утверждают, что ракета была сбита американским истребителем у побережья Йемена вблизи Ходейды.

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#хуситы
#обстрел
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В Свердловской области женщина погибла, выпав из окна горящей квартиры
15 января 2024, 05:12

Фото: iStock/maxim4e4ek

В городе Лесной Свердловской области женщина погибла, выпав из окна горящей квартиры на пятом этаже. Об этом пишет Телеграм-канал «В Лесном» со ссылкой на очевидцев трагедии.
Уточняется, что инцидент случился в воскресенье, 14 января, утром. Свидетели рассказали, что женщина после падения какое-то время находилась в сознании.

«Из-за огня женщина выпала из окна», — цитирует канал слова одного из собеседников.

В публикации говорится, что в результате происшествия ещё два человека пострадали от отравления угарным газом. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

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#женщина
#инцидент
#происшествия
#пожар
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В Москве двухлетнего ребенка, оставленного без присмотра, обнаружили мёртвым
15 января 2024, 05:05

Фото: iStock/Dzurag

В Москве был найден мёртвым двухлетний ребёнок, оставленный в квартире без присмотра. Об этом городская прокуратура сообщает в своём Телеграм-канале.
По словам матери погибшего, 14 января утром она оставила детей 2017, 2020, 2021 и 2023 годов рождения одних на непродолжительное время. Когда женщина вернулась домой, то обнаружила двухлетнего сына без признаков жизни.

В ведомстве добавили, что причина смерти ребёнка будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

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#родители
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В аэропорту Южно-Сахалинска задержали и отменили десятки рейсов
В аэропорту Южно-Сахалинска задержали и отменили десятки рейсов из-за непогоды
15 января 2024, 03:10

Фото: iStock/uatp2

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды в понедельник, 15 января, задержаны на вылет и прилёт около 20 рейсов. Об этом пишет РИА Новости.
«В аэропорту «Южно-Сахалинск» мощный циклон, видимость менее 500 метров, снежная метель», — объяснили задержку в пресс-службе аэропорта.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение в восьми муниципалитетах южной части Сахалина. Сейчас на юге острова идёт сильный снег, бушует метель, также зафиксирован штормовой ветер.

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#рейсы
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В Челябинске ребёнок утонул в бассейне термального курорта
СК: В Челябинске ребёнок утонул в бассейне термального курорта
15 января 2024, 02:32

Фото: сайт СК РФ

В Челябинске в бассейне термального курорта утонул шестилетний ребёнок. Об этом СУ СК РФ по Челябинской области сообщает в своём Телеграм-канале.
Инцидент случился в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов 13 января. По информации ИА «Регнум», ребёнок находился в бассейне вместе с матерью, но в какой-то момент остался без присмотра и захлебнулся.

Причины и обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.

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#инцидент
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#ребёнок
#ск рф
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В США при падении воздушного шара погибли четыре человека
В городе Элой штата Аризона упал воздушный шар, четыре человека погибли
15 января 2024, 01:43

https://radio1.ru/news/proisshestviya/vozdushnyy-shar-s-zakreplennoy-na-nem-elektronikoy-upal-v-leningradskoy-oblasti/

В Элой, штат Аризона, воздушный шар потерпел крушение. В результате четыре человека погибли, а один находится в тяжелом состоянии, сообщила полиция города.
«Сегодня утром воздушный шар упал в пустынной местности нашего города в Элой, что привело к гибели четырех человек, а один находится в критическом состоянии», - говорится в официальном заявлении полиции в соцсети Facebook*.
Полиция отметила, что причина падения воздушного шара на данный момент неизвестна. Специалисты Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США прибыли на место происшествия и начали расследование этой трагедии.

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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В ходе беспорядков в Берлине пострадали около 20 полицейских
Bild: В ходе беспорядков в Берлине пострадали около 20 полицейских
15 января 2024, 01:35

Фото: iStock/SeanPavonePhoto

В Берлине в ходе беспорядков на демонстрации пострадали более двадцати сотрудников полиции. Об этом пишет Bild.
В публикации говорится, что в акции в районе Лихтенберг, организованной представителями левых организаций, принимали участие около трех тысяч человек.

Участники демонстрации выражались в поддержку Йемена и требовали остановить поставки вооружения на Украину. Кроме того, демонстранты скандировали лозунги в поддержку Палестины.

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Wildberries продолжает искать 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада
Wildberries ищет 16 сотрудников сгоревшего 13 января склада в Шушарах
15 января 2024, 01:33

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Wildberries продолжает поиски 16 человек, которые трудились на складе в Шушарах 13 января, сообщает компания в своем Telegram-канале.
В воскресенье вечером, как сообщили РИА Новости, компания не могла связаться с 54 человеками, присутствовавшими на складе во время пожара. Отмечалось, что некоторые из них оставили свои личные вещи, включая телефоны, на складе, чтобы оперативно и безопасно покинуть здание.

«На данный момент мы устанавливаем местоположение 16 человек», — говорится в сообщении компании.
Утром в субботу ГУ МЧС по Петербургу сообщило о пожаре на площади 1 тысяча квадратных метров на складах в Пушкинском районе города. Wildberries подтвердила факт возгорания на своем складе, отметив, что сотрудники были эвакуированы.

Позже МЧС уточнило, что площадь пожара увеличилась до 70 тысяч квадратных метров, а экстренные службы сообщили об обрушении на площади 40 тысяч квадратных метров. В воскресенье днем МЧС объявило, что открытое горение на складе ликвидировано.

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