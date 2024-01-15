В Свердловской области женщина погибла, выпав из окна горящей квартиры

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В городе Лесной Свердловской области женщина погибла, выпав из окна горящей квартиры на пятом этаже. Об этом пишет Телеграм-канал «В Лесном» со ссылкой на очевидцев трагедии.
Уточняется, что инцидент случился в воскресенье, 14 января, утром. Свидетели рассказали, что женщина после падения какое-то время находилась в сознании.
В публикации говорится, что в результате происшествия ещё два человека пострадали от отравления угарным газом. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.
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«Из-за огня женщина выпала из окна», — цитирует канал слова одного из собеседников.
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Диана Аванесян