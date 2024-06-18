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В Киеве совершено покушение на блогера из Казахстана Айдаса Садыкова. В 2014 году он сбежал на Украину, откуда поливал грязью Россию и свою родину.
На Украине его деятельность сводилась к тому, чтобы оголтело критиковать российские и казахские власти. Садыков вёл оппозиционный канал «БАСЕ», в котором публиковал свои материалы, в основном, националистического характера. Клеветнику оказывал покровительство основатель оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов, сообщает «Страна.ua»/
Садыкова расстреляли прямо в машине, где он сидел вместе с женщиной, предположительно, его женой, которая тоже имеет отношение к «БАСЕ». Неизвестный подошёл к автомобилю, несколько раз выстрелил в блогера, после чего скрылся.
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