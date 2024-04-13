Взрыв автомобиля Прозорова квалифицировали как покушение на убийство

Фото: РИА Новости / Мария Девахина
Правоохранители квалифицировали взрыв машины бывшего подполковника службы безопасности Украины Василия Прозорова как покушение на убийство общеопасным способом. Об этом заявил осведомленный источник изданию РИА Новости.
12 апреля сообщалось, что на севере Москвы около дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработала взрывчатка, пострадал хозяин автомобиля. Владельцем машины является Прозоров, сообщил его помощник. Через несколько часов сам Прозоров заявил, что произошедшее является провальным терактом киевского режима и спецслужб Украины.
Василий Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014 году его перевели в Киев в центральный аппарат службы безопасности, затем он служил в антитеррористическом центре спецслужбы, регулярно отправлялся в зону так называемой АТО в Донбассе в качестве командировок.
В 2018 году Прозоров переехал в РФ. Положение годы расследовал преступления киевского режима. По информации РИА Новости, в последние дни Прозоров готовил фильм-расследование, посвященное событиям 2 мая 2014 года в Одессе.
Читайте также:
В Подмосковье задержали злоумышленника, облившего кислотой женщину и девочку
В Оренбуржье прогнозируют подтопление порядка 1,5 тысяч домов
Экс-главу Международного союза биатлонистов приговорили к тюремному сроку за коррупцию
Василий Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014 году его перевели в Киев в центральный аппарат службы безопасности, затем он служил в антитеррористическом центре спецслужбы, регулярно отправлялся в зону так называемой АТО в Донбассе в качестве командировок.
В 2018 году Прозоров переехал в РФ. Положение годы расследовал преступления киевского режима. По информации РИА Новости, в последние дни Прозоров готовил фильм-расследование, посвященное событиям 2 мая 2014 года в Одессе.
Читайте также:
В Подмосковье задержали злоумышленника, облившего кислотой женщину и девочку
Экс-главу Международного союза биатлонистов приговорили к тюремному сроку за коррупцию
Алина Юрчак