Взрыв автомобиля Прозорова квалифицировали как покушение на убийство

Полиция Одесской области задержала мужчину, у которого были обнаружены поздравительные открытки советского периода. Теперь одесситу грозит уголовное преследование по ст. 436-1 УК Украины о запрете коммунистической символики. Об этом информирует в своем Телеграм-канале Патрульная полиция региона.