В Киеве военкомы устроили облаву на мужчин в ходе концерта группы «Океан Эльзы»

Фото: iStock/Silent_GOS
В центре Киева военкомы устроили массовую облаву на фанатов группы «Океан Эльзы». Кадры были опубликованы в Telegram-канале информационного портала «Страна.ua».
На кадрах видно, как сотрудники военкомата Украины подходят к мужчинам с требованиям документы. Также можно увидеть, как нескольких молодых людей насильно сажают в машину и увозят в неизвестном направлении. Очевидцы громко кричат: «Позор!».
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что в облаве участвовали около 100 военных командиров и сотрудников полиции. По словам парламентария, «ловят всех, сразу пакуют в бусы». Он также сообщил, что в ночь на субботу, 12 октября, будут проведены рейды по ресторанам и ночным клубам Киева.
Украинские СМИ сообщили, что облавы проходят по всей Украине. Так, стало известно о задержании мужчин в развлекательных заведениях Харькова и Днепропетровска.
Ранее газета The Times со ссылкой на анонимного сотрудника одесского ТЦК сообщила, что сотрудникам территориальных центров комплектования угрожали отправкой на фронт за невыполнение плана.
Читайте также:
В Польше призвали Украину смириться с утратой территорий
«Разделится на части»: Time о потери Украиной новых территорий в 2024 году
Зеленский продемонстрировал британскому премьеру Стармеру детали «плана победы»
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что в облаве участвовали около 100 военных командиров и сотрудников полиции. По словам парламентария, «ловят всех, сразу пакуют в бусы». Он также сообщил, что в ночь на субботу, 12 октября, будут проведены рейды по ресторанам и ночным клубам Киева.
Украинские СМИ сообщили, что облавы проходят по всей Украине. Так, стало известно о задержании мужчин в развлекательных заведениях Харькова и Днепропетровска.
Ранее газета The Times со ссылкой на анонимного сотрудника одесского ТЦК сообщила, что сотрудникам территориальных центров комплектования угрожали отправкой на фронт за невыполнение плана.
Читайте также:
В Польше призвали Украину смириться с утратой территорий
«Разделится на части»: Time о потери Украиной новых территорий в 2024 году
Зеленский продемонстрировал британскому премьеру Стармеру детали «плана победы»
Александр Климов