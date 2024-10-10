В Польше призвали Украину смириться с утратой территорий

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Власти Украины должны смириться с территориальными потерями в целях урегулирования конфликта. Об этом в эфире Radio Zet сообщил кандидат в президенты Польши от правого политического объединения «Конфедерация» Славомир Ментцен.
По словам Ментцена, приостановление украинского противостояния увеличит вероятность сохранения суверенной Украины. Кандидат в президенты Польши добавил, что чем дольше будет длиться конфликт, тем в худшей ситуации окажется страна.
Ранее член комитета по национальной безопасности и обороне Верховной Рады Украины Сергей Рахманин заявил о возможных территориальных потерях Украины в ближайшем будущем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее член комитета по национальной безопасности и обороне Верховной Рады Украины Сергей Рахманин заявил о возможных территориальных потерях Украины в ближайшем будущем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова