Детали своего «плана победы» премьеру Великобритании Киру Стармеру показал глава киевского режима Владимир Зеленский, чей президентский срок истек 20 мая. Об этом украинский политик написал в своем Telegram-канале.
«В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне представил ему «детали плана победы», — говорится в сообщении Зеленского.Переговорщики условились о проработке «плана победы» с остальными союзниками. Зеленский считает, что документ приведет к «справедливому завершению» кризиса, создав для этого все необходимые условия. Кроме того, глава киевского режима выразил благодарность Лондону за дальнобойные вооружения и прочую поддержку.
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