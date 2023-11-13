В Санкт-Петербурге мужчина бросил пакет с гранатой во двор поликлиники

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В Санкт-Петербурге мужчина приблизился к поликлинике и бросил пакет с гранатой.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось днём 12 ноября. Злоумышленник подошел к ограждению городской поликлиники и бросил пакет, сообщив, что в нём находится бомба.
Специалисты выяснили, что в пакете находилась граната, в которой не было взрывчатых веществ. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Люберцах мужчина пришел с гранатой в мусульманскую молельню прямо во время намаза. Согласно сообщению, мужчину задержали в тот момент, когда он уже собирался выдернуть кольцо из боеприпаса. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что 45-летний мужчина находился в сильном алкогольном опьянении.
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Специалисты выяснили, что в пакете находилась граната, в которой не было взрывчатых веществ. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Мария Фирсова