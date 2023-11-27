В Кирове две 15-летних школьницы умерли на «вписке» с вейпами и снюсом

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В городе Белая Холуница Кировской области в квартире нашли тела двух 15-летних школьниц. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией.
«Мать одной из девочек 26 ноября нашла в квартире на улице Володарского тела своей 15-летней дочери и ее подруги. В квартире также нашли шесть пустых бутылок от мохито, два вейпа и две упаковки снюса», — сообщил источник.Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства трагедии. С места происшествия изъяли мобильные телефоны девочек.
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