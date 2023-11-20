В Клину после травмирования школьницы проверяют аттракцион с картингом

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Прокуратура Московской области проводит проверку сообщений СМИ о травмировании девочки на мини-картинге в торговом центре Клина. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как отметили в пресс-службе, в ходе проверки установят причины и обстоятельства произошедшего, дадут оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации детских аттракционов.
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Лора Луганская