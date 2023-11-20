Пропавшую 8-летнюю девочку нашли мертвой в Свердловской области

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В городе Артемовский Свердловской в реке Бобровка утонула восьмилетняя девочка. Об этом сообщает URA.ru/
По данным издания, девочка пропала в воскресенье, 19 ноября. После сообщения о пропаже, оперуполномоченные ОМВД по Артемовскому району отправились к реке. Там было найдено тело ребенка, которое достали вместе со спасателями.
Подробности происшествия не приводятся. Да данный момент информацию о смерти ребенка подтвердил глава городского округа Константин Трофимов. Сообщается, что река располагается в 20 метров от домов по улице Набережной.
Ранее сообщалось, что школьница из Москвы чуть не стала инвалидом, упав с лошади во время занятий по конному спорту. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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