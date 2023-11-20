В Подмосковье школьница сломала позвоночник на праздновании дня рождения

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Под Москвой школьница сломала позвоночник, отмечая с друзьями день рождения на картинге.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 12-летняя девочка отправилась в детский картинг-центр START в Клине с друзьями и мамой. Катались на дрифт картах. Девочка не справилась с управлением и врезалась в стоявшего к ней спиной инструктора. Мужчина не устоял на ногах и упал на шестиклассницу.
Она начала жаловаться на боли в спине, но заканчивать праздник не хотела. Мать повезло девочка в больницу через 2 часа. Медики диагностировали ребенку компрессионный перелом нескольких позвонков.
Сообщается, что девочка занималась танцами. Когда теперь она сможет вернуться к занятиям, неизвестно. Сейчас ее госпитализировали в травматологическое отделение.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области 11-летний ребёнок упал в пятиметровый колодец. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Она начала жаловаться на боли в спине, но заканчивать праздник не хотела. Мать повезло девочка в больницу через 2 часа. Медики диагностировали ребенку компрессионный перелом нескольких позвонков.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области 11-летний ребёнок упал в пятиметровый колодец. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак