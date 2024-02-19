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В Королёве молодой человек украл у родителей девушки драгоценности на миллион рублей

19 февраля 2024, 09:12

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полиция Королёва задержала 22-летнего приезжего из Нальчика по подозрению в краже ювелирных украшений из дома местных жителей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, молодой человек неоднократно приходил в гости к своей знакомой и во время визитов крал драгоценности, принадлежащие её родителям. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей», — говорится в сообщении.
Подозреваемого удалось задержать рядом с домом, где он снимал квартиру. Молодой человек рассказал, что украденное он сдавал в ломбард, а вырученные средства тратил на личные нужды. Выяснилось, что в 2023 году молодой человек был осуждён за аналогичное преступление, но тогда он крал у родителей другой своей приятельницы не ювелирные украшения, а деньги.


Сейчас полиция проверяет причастность задержанного к другим кражам.

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#королёв
#кража
#полиция
#криминал
#происшествие
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Уничтожен россиянин, готовивший теракт в отношении политика Запорожской области
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении политика Запорожской области
19 февраля 2024, 09:59

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ выявили россиянина, который при поддержке СБУ планировал совершить теракт в отношении политика Запорожской области, применив самодельное взрывное устройство. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«Вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного СБУ и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что задержанный собирался устранить политика с помощью самодельного взрывного устройства, которое попытался установить на дно автомобиля. Действовал он при поддержке кураторов из СБУ, которые и передали ему СВУ и координировали его действия.

Уточняется, что при задержании Дятленко попытался оказать вооруженное сопротивление, в результате чего был нейтрализован ответным огнем. При этом никто из силовиков не пострадал.

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#политика
#сбу
#теракт
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Kras Mash: Водитель поссорился с женой и поджёг свой автобус прямо на заправке
19 февраля 2024, 06:31

Фото: iStock/DERO2084

Водитель автобуса после ссоры с женой поджёг его прямо на автозаправочной станции в красноярском Назарово. Об этом сообщает 19 февраля Telegram-канал Kras Mash.
Как утверждают очевидцы, на заправку приехала женщина, которая повздорила с мужем и отняла у него ключи от автобуса. Это сильно разозлило её супруга. Он потребовал у оператора АЗС вызвать ему такси, после чего вернулся в кабину. А через какое-то время из неё повалил дым.

Пожарные быстро потушили огонь, чтобы избежать взрыва. В настоящее время красноярская полиция уже начала проверку по факту инцидента.

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#азс
#поджог
#автобус
#женщины
#водители
#красноярский край
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В Миннесоте убиты двое полицейских и сотрудник службы экстренного реагирования
CBS News: Двое полицейских и сотрудник экстренной службы застрелены в Миннесоте
19 февраля 2024, 05:56

Фото: iStock/IGOR_SVETLICHNYI

Двое полицейских и сотрудник службы экстренного реагирования были застрелены рано утром в воскресенье в американском штате Миннесота после прибытия на звонок о бытовой ссоре в доме с несколькими детьми внутри. Об этом сообщает портал NDTV со ссылкой на заявление властей штата.
Еще один офицер был ранен во время перестрелки и был госпитализирован с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

В воскресенье около 07:50 по Гринвичу) в службу экстренной помощи поступил звонок из дома в Бернсвилле (городе к югу от столицы штата Миннеаполиса), «где, по сообщениям, мужчина был вооружен и забаррикадировался с членами семьи», — сказал Дрю Эванс, суперинтендант Бюро по задержанию преступников Миннесоты.

Вслед за этим последовало противостояние, во время которого власти вели переговоры с человеком, пока мужчина не открыл огонь изнутри. По словам Эванса, по крайней мере, один из полицейских был застрелен в доме.

«Сегодня трое членов нашей команды принесли максимальную жертву ради этого сообщества. Они герои», — заявила журналистам начальник полиции Бернсвилла Таня Шварц.

Из имущества было изъято несколько единиц оружия, однако полиция не сообщила, были ли это пистолеты или более мощные полуавтоматические винтовки.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате стрельбы в Канзас-Сити (США) возросло до 29 человек. Инцидент произошёл во время чемпионского парада в честь победителей «Супербоула» команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс».

В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»). За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена. Политолог Сергей Марков предполагает, что это происходит из-за большого количества душевно неуравновешенных людей, а также из-за свободного доступа американцев к огнестрельному оружию.

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#стрельба
#сша
#погибшие
#полицейские
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WAFA: Более 70 мирных граждан погибли в результате удара Израиля по сектору Газа
19 февраля 2024, 04:57

Фото: iStock/Yuliia_Bukovska

Более 70 мирных жителей погибли в ходе израильских ударов по сектору Газа вечером в воскресенье 18 февраля, сообщило палестинское новостное агентство WAFA со ссылкой на представителей медицинской службы.
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда вооруженные члены группировки ХАМАС вторглись на израильские территории и установили контроль над несколькими районами и военными объектами региона. Также были нанесены массированные ракетные удары. Атака стала беспрецедентной за все время конфликта, длящегося более 75 лет. В качестве ответных действий, армия обороны Израиля заявила о проведении наземной операции на территории сектора Газа.

С израильской стороны жертвами обострившегося конфликта стали более 1,4 тысячи человек. Около 5,2 получили ранения. Министерство здравоохранения Палестины сообщило о восьми тысячах погибших с начала военных действий. Ранения получили более 19 тысяч человек.

При это, уже сейчас все больницы сектора Газа остались без топлива и не могут оказывать пострадавшим необходимую медицинскую помощь. К тому же, большинство из них полностью разрушены под ударами израильских ракет.

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#израиль
#палестина
#погибшие
#ракетный удар
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Сын экс-гендиректора YouTube Сьюзен Войджитски найден мёртвым в Калифорнии
Yahoo.com: Марко Тропер, сын бывшего гендиректора YouTube, умер в Калифорнии
19 февраля 2024, 02:43

Фото: iStock/Soumen_Hazra

19-летний Марко Тропер, сын бывшего гендиректора YouTube Сьюзен Войджитски, найден мертвым в общежитии Калифорнийского университета в Беркли. Об этом сообщает портал Yahoo.com. При этом бабушка молодого человека Эстер Войджитски предполагает, что причиной смерти могла стать передозировка наркотиками.
Тропера, который жил в студенческом кампусе Кларка Керра, был обнаружен без сознания в своей комнате. Несмотря на реанимационные мероприятия, проведённые прибывшей бригадой парамедиков, спасти Марко не удалось.

При этом Джанет Гилмор, представитель Калифорнийского университета, не подтвердила информацию о передозировке. По ее словам, для таких заявлений необходимо дождаться токсикологического заключения.

Школьные учителя и преподаватели университета характеризуют Тропера как заядлого математика, ученого-компьютерщика и гения.

Следует отметить, что мать умершего, Сьюзен Войджитски, до сих пор никак не прокомментировала смерть сына — и это несмотря на то, что пост генерального директора YouTube она покидала в феврале минувшего года, по её собственным словам, из желания проводить больше времени со своей семьёй.

В 1999 году Сьюзен Войджитски работала первым менеджером по маркетингу в Google, а в 2014-м заняла пост генерального директора YouTube (теперь этот пост занимает директор по продукту Нил Мохан). После отставки она перешла на консультативную должность в Google и Alphabet. Её состояние оценивается в $765 млн.

Ранее стало известно, что cын 59-летнего основателя платформы для конференций Zoom Иоганна Циммерна Исаак погиб при крушении самолёта в Калифорнии вместе со своей возлюбленной Эммой Уилмер-Шайлз и ещё двумя людьми.

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В межплеменных столкновениях в Папуа-Новой Гвинее погибли минимум 53 человека
19 февраля 2024, 02:10

Фото: iStock/ANDREYGUDKOV

По меньшей мере 53 человека погибло в провинции Энга в Папуа-Новой Гвинеи из-за межплеменных столкновений, сообщил телеканал ABC Australia, ссылаясь при этом на местную полицию.
По сведениям телеканала, погибшие являлись членами нескольких племен, которые собирались напасть на другое племя, однако попали в засаду и были расстреляны. Перестрелку удалось остановить только вмешательством полиции и сил самообороны. Этот случай может стать крупнейшим массовым убийством в новейшей истории Папуа-Новой Гвинеи.

Ранее российское посольство дало рекомендацию россиянам не посещать Папуа-Новую Гвинею из-за беспорядков, которые там вспыхнули. Напомним, что в январе 2024 года Пауэс Паркоп, который является главой столицы Папуа – Новой Гвинеи — города Порт-Морсби, — сообщил о беспорядках, которые начались во время забастовки полицейских и военнослужащих. На митинг вышли более 200 человек, заявившие протест против вычетов из их зарплат.

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#смерть
#австралия
#убийство
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Йеменские повстанцы-хуситы впервые использовали подводный беспилотник
CENTCOM: Хуситы впервые запустили подводный беспилотник в районе Красного моря
19 февраля 2024, 01:26

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Центральное командование ВС США (CENTCOM) обнаружило в Красном море присутствие морского беспилотного дрона, принадлежащего повстанцам-хуситам из Йемена. Об этом американские военные сообщили в социальной сети X (экс-Twitter).
«Это первое наблюдаемое применение хуситами беспилотного подводного корабля с момента начала атак 23 октября», — говорится в сообщении Центрального командования.

Дрон был обнаружен 17 февраля. США открыли огонь по одному беспилотному подводному кораблю и одному надводному, а также трём мобильным противокорабельным крылатым ракетам.

Днем ранее йеменское правящее шиитское движение хуситов «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по британскому нефтяному танкеру Pollux в Красном море. Попадание оказалось прямым и точным, уточнили в руководстве движения.

Напомним, что йеменские хуситы на протяжении нескольких месяцев подвергали обстрелам иностранные торговые суда, проходящие по Красному морю. Для оказания сопротивления боевикам власти США и Великобритании приняли решение о нанесении ракетных ударов по территории Йемена. В ответ на это 25 января мятежники объявили о начале военной операции против кораблей военно-морских сил США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.

Позднее в США заявили о намерении вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список запрещённых террористических организаций. Вашингтон вместе с союзниками намерен создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли НАТО будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

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Один человек пострадал в результате сильного пожара в Москве
18 февраля 2024, 17:13

Фото: istockphoto / Distortion Media

Один человек пострадал в результате сильного пожара в квартире в микрорайоне Северное Чертаново в Москве.
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. По информации агентства, пожар произошел на 3 этаже в доме недалеко от ТЦ «Авентура». Огонь охватил балкон московской квартиры.

Площадь возгорания — 50 квадратов. На месте работают экстренные службы. Житель квартиры пострадал, за его жизнь борются врачи.

Причины пожара устанавливаются.

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Во Львове после взрыва загорелось промышленное предприятие.

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Стало известно о пострадавших от взрыва в спортшколе в Мелитополе.
#пожар
#балкон
#москва
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Во Львове после взрыва загорелось промышленное предприятие
Глава Львовской ОВА Козицкий заявил о пожаре на промышленном предприятии
18 февраля 2024, 16:13

Фото: istockphoto / Kara Capaldo

Сильное возгорание началось ночью после взрыва на промышленном предприятии во Львове, передает глава областной администрации Максим Козицкий в телеграм-канале.
По его словам, пожар был локализован. На месте происшествия находятся представители СБУ и Национальной полиции. Причины взрыва и возгорания выясняются.

Название предприятия не уточняется.

Отметим, что армии Российской Федерации с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом, в Кремле уточняют, что жилые дома не подвергаются нападению. Как сообщает президент России Владимир Путин, первая атака атака стала ответом на террористические действия , организованные киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога на украинских территориях звучит каждый день, в некоторых случаях — по всей стране.

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#предприятия
#происшествия
#сбу
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