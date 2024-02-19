В Королёве молодой человек украл у родителей девушки драгоценности на миллион рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полиция Королёва задержала 22-летнего приезжего из Нальчика по подозрению в краже ювелирных украшений из дома местных жителей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, молодой человек неоднократно приходил в гости к своей знакомой и во время визитов крал драгоценности, принадлежащие её родителям. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей», — говорится в сообщении.Подозреваемого удалось задержать рядом с домом, где он снимал квартиру. Молодой человек рассказал, что украденное он сдавал в ломбард, а вырученные средства тратил на личные нужды. Выяснилось, что в 2023 году молодой человек был осуждён за аналогичное преступление, но тогда он крал у родителей другой своей приятельницы не ювелирные украшения, а деньги.
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