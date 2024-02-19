В Миннесоте убиты двое полицейских и сотрудник службы экстренного реагирования

Двое полицейских и сотрудник службы экстренного реагирования были застрелены рано утром в воскресенье в американском штате Миннесота после прибытия на звонок о бытовой ссоре в доме с несколькими детьми внутри. Об этом сообщает портал NDTV со ссылкой на заявление властей штата.