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Двое полицейских и сотрудник службы экстренного реагирования были застрелены рано утром в воскресенье в американском штате Миннесота после прибытия на звонок о бытовой ссоре в доме с несколькими детьми внутри. Об этом сообщает портал NDTV со ссылкой на заявление властей штата.
Еще один офицер был ранен во время перестрелки и был госпитализирован с травмами, не представляющими угрозы для жизни.
В воскресенье около 07:50 по Гринвичу) в службу экстренной помощи поступил звонок из дома в Бернсвилле (городе к югу от столицы штата Миннеаполиса), «где, по сообщениям, мужчина был вооружен и забаррикадировался с членами семьи», — сказал Дрю Эванс, суперинтендант Бюро по задержанию преступников Миннесоты.
Вслед за этим последовало противостояние, во время которого власти вели переговоры с человеком, пока мужчина не открыл огонь изнутри. По словам Эванса, по крайней мере, один из полицейских был застрелен в доме.
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В воскресенье около 07:50 по Гринвичу) в службу экстренной помощи поступил звонок из дома в Бернсвилле (городе к югу от столицы штата Миннеаполиса), «где, по сообщениям, мужчина был вооружен и забаррикадировался с членами семьи», — сказал Дрю Эванс, суперинтендант Бюро по задержанию преступников Миннесоты.
«Сегодня трое членов нашей команды принесли максимальную жертву ради этого сообщества. Они герои», — заявила журналистам начальник полиции Бернсвилла Таня Шварц.Из имущества было изъято несколько единиц оружия, однако полиция не сообщила, были ли это пистолеты или более мощные полуавтоматические винтовки.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате стрельбы в Канзас-Сити (США) возросло до 29 человек. Инцидент произошёл во время чемпионского парада в честь победителей «Супербоула» команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс».
В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»). За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена. Политолог Сергей Марков предполагает, что это происходит из-за большого количества душевно неуравновешенных людей, а также из-за свободного доступа американцев к огнестрельному оружию.
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Артем Путинцев