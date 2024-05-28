В Краснодаре осудят студентку за употребление «наркотиков» на иконе

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Студентка из Краснодара обвиняется в оскорблении чувств верующих. 17-летняя девушка сняла видео, на котором изобразила употребление наркотиков с иконы, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю.