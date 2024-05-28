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В Краснодаре осудят студентку за употребление «наркотиков» на иконе

28 мая 2024, 18:23
Фото: istockphoto/Yevhen Smyk

Фото: istockphoto/Yevhen Smyk

Студентка из Краснодара обвиняется в оскорблении чувств верующих. 17-летняя девушка сняла видео, на котором изобразила употребление наркотиков с иконы, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю.


В ведомстве рассказали, что девушка раскрошила на икону Николая Чудотворца хозяйственный мел, придав ему внешний вид схожий с наркотиками, а рядом положила бумажный сверток и банковскую карту, создав имитацию употребления запрещенных веществ. Все это снимала на камеру телефона подруга. После этого фигурантка опубликовала видеозапись в соцсетях.

В настоящее время уголовное дело в отношении студентки направлено в суд. Свою вину она полностью признала.

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