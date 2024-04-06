Житель Ивановской области ввел годовалому сыну наркотик

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В Кинешме, Ивановская область, местный житель ввел своему годовалому сыну наркотическое вещество, сообщает Telegram-канал СУ СК России по этому региону.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». По версии следствия, инцидент произошел с 4 на 5 апреля, в результате чего ребенок потерял сознание и был госпитализирован в реанимационное отделение с признаками отравления.
В момент происшествия мать ребенка находилась на работе.
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