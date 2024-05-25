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В Краснодаре открыто дело после травмирования детей из-за сорванной кровли школы

25 мая 2024, 11:10
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

Уголовное дело возбудили по факту травмирования детей из-за сорванной школьной кровли в Краснодаре. По предварительной информации пострадали 12 человек. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
«По указанию руководителя краевого следственного управления возбуждено уголовное дело по факту травмирования детей в результате срыва кровли», – сказано в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны.



Ранее сообщалось, что улицы Новосибирска засыпало снежной кашей, перемешанной с сильным градом. Отмечено, что градины похожи на пятирублевые монеты. Улицы ряда новосибирских районов покрылись ледяными сугробами.

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#россия
#краснодарский край
#школа
Полиция ворвалась на БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом
25 мая 2024, 10:55

Фото: iStock/Dzurag

В Свердловской области силовики прервали БДСМ-вечеринку на загородной базе отдыха. Об этом пишет портал «Е1».
Отмечается, что закрытая БДСМ-вечеринка проходила на базе отдыха «Волна» на берегу Белоярского водохранилища. В какой-то момент туда ворвались правоохранители в масках.

По словам участников мероприятия, полицейские собрали у них персональные данные, после чего отпустили. Организаторов вечеринки опрашивают.

Один из гостей рассказал, что пришли люди в форме, часть из которых была в масках. Они не представились.

Пресс-секретарь регионального УМВД России Валерий Горелых подтвердил факт проведённого оперативно-профилактического мероприятия. В полиции пообещали раскрыть подробности инцидента позднее.

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#полиция
#рейды
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#екатеринбург
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Дети получили осколочные ранения при обрушении крыши школы в Краснодаре
Около 12 детей получили травмы в школе Краснодара, где ветер снёс часть крыши
25 мая 2024, 10:30

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В краснодарской школе обвалилась кровля. Осколочные ранения получили 12 учеников, сообщает прокуратура края в своем телеграм-канале.
По информации ведомства, ЧП произошло в средней общеобразовательной школе № 29. По факту обрушения крыши будет проведена проверка.12 школьников доставлены в медицинские учреждения с осколочными ранениями, им оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что на базе подготовки сборных России в Новогорске обвалилась крыша бассейна. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#проверка
#прокуратура
#чп
#кровля
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#школа
#красноярский край
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Минобороны: за ночь над Россией сбили три беспилотника
Минобороны: уничтожено три беспилотника над Белгородской и Курской областями
25 мая 2024, 08:34

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские военные предприняли попытку атаки дронами на российский регион минувшей ночью. По информации Минобороны РФ, над территорией Курской и Белгородской областей были сбиты три БПЛА.
ВСУ использовали для атаки БПЛА самолетного типа, начиненные взрывчатым веществом.

Система ПВО зафиксировала и уничтожила дроны противника. Жертв и разрушений удалось избежать.

Ранее украинская сторона атаковала НПЗ в Краснодарском крае. Дроны были оснащены снарядами со стальными шариками. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#дроны
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В Запорожской области опровергли информацию об открытии шлюзов ДнепроГЭС
Рогов: информация об открытии шлюзов ДнепроГЭС не соответствует действительности
25 мая 2024, 00:58

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале опроверг информацию об открытии шлюзов ДнепроГЭС на территории контролируемого Украиной Запорожья.
«Информация об открытии шлюзов в Запорожье не соответствует действительности. Подробности позже», – написал он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина начала срочный сброс воды из ДнепроГЭС. Он добавил, что значительных затоплений в прибрежных районах Херсонской области не ожидается, но острова дельты Днепра, скорее всего, окажутся в зонах подтопления.

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#днепровская гэс
#херсонская область
#владимир сальдо
#украина
#запорожская область
#киев
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На Украине начали расследование в результате смерти мобилизованного
25 мая 2024, 00:49

Фото: iStock/DedMityay

Закарпатский областной военкомат Украины начал расследование смерти мужчины в территориальном центре комплектования (ТЦК), сообщает РИА Новости.
По данным военных, инцидент произошел в четверг, 23 мая. У призванного на военную службу и пригодным к ее несению резко ухудшилось самочувствие.

Мобилизованному мужчине была оказана медицинская помощь и вызвана бригада врачей, но по прибытии они объявили его мертвым. По факту смерти военнослужащего проводится служебная проверка.

Ранее Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы объявило число мобилизованного личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего на Украине присутствует 159 333 чиновника. Из них 4180 мобилизованы или служат в войсках территориальной обороны ВСУ или формированиях, способствующих армии.

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#армия
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В Херсонской области объявили о массовом сбросе воды с ДнепроГЭС
Сальдо: Украина начала массовый сброс воды с ДнепроГЭС
24 мая 2024, 23:51

Фото: iStock/Oleh Trytiachenko

Украина начала срочный сброс воды с Днепровской ГЭС, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Салидо.
«По нашей информации противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет прибывать в течение нескольких дней», – отметил глава региона.

Сальдо добавил, что значительных затоплений в прибрежных районах Херсонской области не ожидается, но острова в дельте Днепра, вероятно, окажутся в зоне подтопления.

Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника», одной из причин сброса воды могли быть наступательные действия российских войск на островах напротив Крынок. Официальной информации об этой ситуации из Киева пока не поступало.

Ранее, в марте, был нанесен ряд ударов по объектам энергосистемы Украины, в том числе ракетный удар по ДнепроГЭС. Telegram-канал «Рыбарь» уточнял, что в результате атаки станция ДнепроГЭС-2 была отключена на длительное время. ДнепроГЭС-1 получила меньше повреждений и вскоре сможет снова работать на полную мощность.

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#днепровская гэс
#ракетный удар
#россия
#украина
#энергетика
#владимир сальдо
#херсонская область
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Массовая драка при участии военных произошла в Одессе
В Одессе произошла массовая драка военнослужащих ВСУ и гражданских
24 мая 2024, 23:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Массовая драка между военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и мирными жителями произошла в одесском курортном районе Аркадия, передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Как отмечают источники издания, причина драки неизвестна.

«В одесской Аркадии массовая драка гражданских с военными», – уточнили они.

Судя по кадрам с места происшествия, в драке участвовали десятки человек, при этом гражданских жителей было больше военных.

Ранее, в феврале, в украинских Сумах активисты радикального движения «Национальный корпус»* и «Правого сектора»* устроили между собой масштабную потасовку со стрельбой. После словесной перепалки завязалась драка, в которой участвовало до 50 человек.

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#военные
#всу
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Жителям Московской области рассказали, как не стать дропперами
24 мая 2024, 22:48

Фото: Istockphoto / BrianAJackson

Мошенники могут не только украсть деньги гражданина, но и сделать его участником преступной деятельности. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
В ведомстве рассказали, кто такие дропперы. Это люди, которых преступники используют для достижения своих целей. Они не являются инициаторами преступления, но выполняют указания и получают за это проценты от сделки.
«Задача дроппера – предоставить данные своей банковской карты, на которую мошенники переведут средства, обналичить полученную сумму в банкомате и передать другим лицам за обещание определённого процента со сделки. Подчас злоумышленники вовлекают людей в преступные схемы силой: переводят деньги на карту либо пополняют счёт мобильного телефона якобы по ошибке. Затем получателя средств просят их вернуть наличными или переводом на другую карту», – пояснили в управлении.
Именно так мошенники заметают следы – организатор не участвует напрямую в этой запутанной цепочке. Однако, если дроппера задержат правоохранители, ему грозит наказание за незаконное отмывание денежных средств, а это до семи лет лишения свободы.

В ГУРБ напомнили, что незнание закона не освобождает от ответственности.

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#безопасность
#гурб
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Телефонные и интернет-мошенники с начала года ограбили 3 тыс. жителей Подмосковья
24 мая 2024, 22:01

Фото: Istockphoto / ArisSu

Жители Подмосковья потеряли из-за интернет- и телефонных мошенников в прошлом году более 4,5 млрд рублей, а с начала текущего года – около 1,5 млрд. Такую статистику привели в пресс-службе Московской областной прокуратуры.
«За 2023 год от действий интернет- и телефонных мошенников на территории Московской области пострадали более 10 тыс. человек. Злоумышленники похитили у них свыше 4,5 млрд рублей. За истёкший период этого года таких потерпевших насчитали уже более 3 тыс. Они лишились около 1,5 млрд рублей», – отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что самый распространённый способ хищения денег граждан – звонок мошенника под видом сотрудника банка или силовика и выполнение потерпевшими их инструкций.

В прокуратуре напомнили, что никому и никогда нельзя сообщать ПИН-код, срок действия банковской карты и три цифры, расположенные на её оборотной стороне.

Если с карты незаконно списаны денежные средства, нужно сразу же обратиться в отделение банка для её блокировки. Кроме того, в надзорном ведомстве отметили, что нельзя вводить данные банковских карт на подозрительных сайтах.

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#мошенники
#прокуратура
#подмосковье
#московская область
#преступление
#кража
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