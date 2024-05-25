В Краснодаре открыто дело после травмирования детей из-за сорванной кровли школы

Фото: Фотобанк Московской области
Уголовное дело возбудили по факту травмирования детей из-за сорванной школьной кровли в Краснодаре. По предварительной информации пострадали 12 человек. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
«По указанию руководителя краевого следственного управления возбуждено уголовное дело по факту травмирования детей в результате срыва кровли», – сказано в сообщении.
Уточняется, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны.
Ранее сообщалось, что улицы Новосибирска засыпало снежной кашей, перемешанной с сильным градом. Отмечено, что градины похожи на пятирублевые монеты. Улицы ряда новосибирских районов покрылись ледяными сугробами.
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