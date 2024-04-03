Самая большая школа появится в Зарайске к 1 сентября 2025 года

Фото: пресс-служба Министерства стройкомплекса МО
Завершить строительство самой большой в городском округе Зарайск школы планируют к 1 сентября будущего года. Работы по возведению здания на 825 мест на Московской улице идёт в графике, сообщили в пресс-служба Министерства стройкомплекса Подмосковья.
«На площадке задействованы 70 человек, которые ведут работы по устройству вертикальных и горизонтальных конструкций второго и третьего этажей, кладке наружных и внутренних стен, устройству наружных инженерных сетей. Площадь здания превысит 16 тыс. кв. м. В нём будет всё для получения качественного образования», – уточняется в сообщении.В школе разместятся специализированные кабинеты и лаборатории, спортивные и актовый залы, творческие студии и мастерские.
По данным министерства, образовательное учреждение строят в рамках госпрограммы за счёт бюджетных средств.
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Лора Луганская