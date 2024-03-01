В Краснодаре расстреляли бизнесмена, уроженца Нигерии

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В Краснодаре застрелили экс-директора ночного клуба из Нигера Якуба Хамиду. Убийца задержан. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, убийца сам вызвал полицию и сознался в преступлении. 54-летний местный житель Андраник Григорян несколько раз выстрелил в 58-летнего Якуба Хамиду. В это время бизнесмен был у своего автомобиля. Он погиб на месте. Сейчас территория, где произошло убийство оцеплена.
Убийца Григоряна был задержан полицейскими. В настоящее время выясняются мотивы преступления. При этом у убитого в автомобиле нашли наркотики.
Якуб Хамиду уже на протяжении долгого времени проживал в Краснодаре. Ранее он был директором ночного клуба «Гавана», однако он закрылся несколько лет назад.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре неизвестный застрелил мужчину. Тогда его личность была еще не известна.
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Убийца Григоряна был задержан полицейскими. В настоящее время выясняются мотивы преступления. При этом у убитого в автомобиле нашли наркотики.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре неизвестный застрелил мужчину. Тогда его личность была еще не известна.
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Элина Позднякова