В Ленобласти вынесли приговор россиянину, который расстрелял знакомую пару

Фото: iStock/IndiaUniform
В Ленинградской области вынесли приговор россиянину, который расстрелял знакомую знакомую пару, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации ведомства, убийство произошло в конце декабря 2022 года в городе Тихвин Ленинградской области.
Мужчина пришёл в частный дом в гости к знакомой паре. Во время застолья между гостем и хозяевами дома произошёл спор, который перерос в словесную перепалку с обменом оскорблениями.
В определённый момент пришедший в гости мужчина выхватил ружьё 16-го калибра. Первым точным выстрелом в голову он убил хозяина, а затем и его сожительницу.
В результате, 42-летнего убийцу приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Читайте также:
В Челябинской области будут судить убийцу и насильника 11-летней девочки
В Новосибирске заключили под стражу мать, выбросившую новорождённого на улицу
В Астрахани нашли расчленённое женское тело, завёрнутое в простыни и пледы
Мужчина пришёл в частный дом в гости к знакомой паре. Во время застолья между гостем и хозяевами дома произошёл спор, который перерос в словесную перепалку с обменом оскорблениями.
В результате, 42-летнего убийцу приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Читайте также:
В Челябинской области будут судить убийцу и насильника 11-летней девочки
В Новосибирске заключили под стражу мать, выбросившую новорождённого на улицу
В Астрахани нашли расчленённое женское тело, завёрнутое в простыни и пледы
Евгения Парфентьева