Хирург, пришивший ребенку откушенное собакой лицо, уволился из университета

Целью поджигателя, который швырнул «коктейли Молотова» в здание администрации Владимирской области, мог быть вице-губернатор Константин Баранов, об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как рассказал в комментарии СМИ сам Баранов, первые две бутылки с зажигательной смесью преступник в здание администрации, а третью — в его машину. В этот момент сам Баранов находился в здании. Водитель, ожидавший чиновника на улице, быстро сориентировался и спас автомобиль.







Евгения Парфентьева