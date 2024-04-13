Хирург, пришивший ребенку откушенное собакой лицо, уволился из университета

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В Краснодаре уволили известного пластического хирурга, который пришил ребенку откушенное собакой лицо. Решение приняло руководство Кубанского медицинского университета, которое посчитало проведенную операцию противоречивой. Об этом сообщает RG.ru.
Сам медик рассказал, что на момент принятия решения был уверен в правильности своих действий. Он считает, что не ошибся, взяв пострадавшего ребенка на операцию.
По словам хирурга, он не мог не помочь малышу, ведь у него был шанс на спасение. Согласно информации источника, доктор ушел по собственному желанию, чтобы не подводить коллег.
Напомним, инцидент произошел в Карачаево-Черкесии. Четырёхлетний мальчик забросил мяч в собачью будку и пошел его доставать. В результате этого собака вцепилась в лицо ребёнку — оторвала нос, часть губ и щёки. Краснодарским медикам удалось пришить ребёнку лицо. Его ждет восстановительный период.
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По словам хирурга, он не мог не помочь малышу, ведь у него был шанс на спасение. Согласно информации источника, доктор ушел по собственному желанию, чтобы не подводить коллег.
Напомним, инцидент произошел в Карачаево-Черкесии. Четырёхлетний мальчик забросил мяч в собачью будку и пошел его доставать. В результате этого собака вцепилась в лицо ребёнку — оторвала нос, часть губ и щёки. Краснодарским медикам удалось пришить ребёнку лицо. Его ждет восстановительный период.
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Екатерина Коршунова