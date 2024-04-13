В Анталье спасатели эвакуировали 98 из 184 человек после аварии на фуникулере

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Спасателям удалось эвакуировать 98 из 184 человек, которые застряли в кабинках после аварии на фуникулере в турецкой Анталье. Об этом в социальной сети X написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Отмечается, что в спасательной операции принимают участие 7 вертолетов, 543 человека, а также военный самолет-транспортник. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
Уточняется, что российское консульство не получало данных о граждан РФ среди пострадавших.
Напомним, в пятницу, 12 апреля, часть опоры фуникулера оторвалась и ударилась об одну из кабинок. Люди, находившиеся внутри, упали с высоты. В результате происшествия погиб один человек.
Читайте также:
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов
RTÉ: домогавшийся 16-летней попутчицы пассажир Ryanair получил условный срок
В Подмосковье разыскивают мужчину, который массово обливает женщин кислотой
Уточняется, что российское консульство не получало данных о граждан РФ среди пострадавших.
Напомним, в пятницу, 12 апреля, часть опоры фуникулера оторвалась и ударилась об одну из кабинок. Люди, находившиеся внутри, упали с высоты. В результате происшествия погиб один человек.
Читайте также:
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов
RTÉ: домогавшийся 16-летней попутчицы пассажир Ryanair получил условный срок
В Подмосковье разыскивают мужчину, который массово обливает женщин кислотой
Екатерина Коршунова