В Мытищах задержали водителя-стажёра, угнавшего машину с товаром

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В Мытищах сотрудники уголовного розыска задержали 45-летнего уроженца Средний Азии, подозреваемого в краже во время стажировки. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Злоумышленник несколько месяцев проходил стажировку по должности водителя-экспедитора в компании по продаже автостёкол. В один из дней стажёр должен был доставить товар по указанным адресам. Однако, загрузив продукцию и отправившись в рейс на машине организации, он перестал выходить на связь», – отметила Петрова.По её словам, сумма ущерба превысила 3 млн рублей. Полицейские отследили путь передвижения похищенного транспортного средства и задержали подозреваемого в Тульской области. Как выяснилось, тот поменял номера на краденом автомобиле. Возбуждено уголовное дело. Мытищинский городской суд отправил фигуранта под стражу.
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