Лазарев удалил клип на песню «Так красиво» после обвинений в пропаганде ЛГБТ*

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Российский певец Сергей Лазарев удалил со своего сайта и YouTube-канала клип на песню «Так красиво» после обвинения в пропаганде нетрадиционных отношений. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъём».
Ранее сообщалось, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал Aiva на 500 тысяч рублей за показ клипа в в августе и сентября этого года. Отмечалось, что в фрагменте клипа две женские руки держатся друг за друга, что было воспринято Роскомнадзором как демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений.
Видео было снято ещё в 2017 году и находилось в открытом доступе на сайте Лазарева и на его официальном YouTube-канале.
Однако, в связи с инцидентом, исполнитель принял решение заблокировать доступ к материалу, поэтому теперь при нажатии на видео высвечивается надпись о том, что оно недоступно.
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Видео было снято ещё в 2017 году и находилось в открытом доступе на сайте Лазарева и на его официальном YouTube-канале.
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*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова