В Краснодарском крае прозвучал десяток взрывов

Фото: istock / aapsky
Более десяти раз в районе посёлка Афипский в Краснодарском крае были слышны звуки взрывов. Как сообщает Телеграм-канал Shot, о взрывах также сообщают жители Ейска.
По предварительным данным, сейчас ПВО отражает массированную атаку БПЛА, уже успешно ликвидировано несколько воздушных целей.
Как сообщили изданию местные жители, первые взрывы в Афипском прогремели около 1:40 ночи, до этого был слышен характерный звук пролёта беспилотника. После серии громких хлопков начался пожар в районе местной ТЭЦ. Сведений о пострадавших нет.
Также отметим, что официальной информации пока не поступало.
До этого сообщалось, что украинскую ракету ATACMS и два БПЛА сбили над Геническом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Названа организация, причастная к атакам на российскую энергоинфраструктуру
Как сообщили изданию местные жители, первые взрывы в Афипском прогремели около 1:40 ночи, до этого был слышен характерный звук пролёта беспилотника. После серии громких хлопков начался пожар в районе местной ТЭЦ. Сведений о пострадавших нет.
Также отметим, что официальной информации пока не поступало.
До этого сообщалось, что украинскую ракету ATACMS и два БПЛА сбили над Геническом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак