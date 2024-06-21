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В Краснодарском крае прозвучал десяток взрывов

Shot: Более десяти взрывов прогремело в Краснодарском крае
21 июня 2024, 02:29
Фото: istock / aapsky

Фото: istock / aapsky

Более десяти раз в районе посёлка Афипский в Краснодарском крае были слышны звуки взрывов. Как сообщает Телеграм-канал Shot, о взрывах также сообщают жители Ейска.
По предварительным данным, сейчас ПВО отражает массированную атаку БПЛА, уже успешно ликвидировано несколько воздушных целей.

Как сообщили изданию местные жители, первые взрывы в Афипском прогремели около 1:40 ночи, до этого был слышен характерный звук пролёта беспилотника. После серии громких хлопков начался пожар в районе местной ТЭЦ. Сведений о пострадавших нет.



Также отметим, что официальной информации пока не поступало.

До этого сообщалось, что украинскую ракету ATACMS и два БПЛА сбили над Геническом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Названа организация, причастная к атакам на российскую энергоинфраструктуру

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Скончался актёр Дональд Сазерленд, известный по фильму «Голодные игры»
20 июня 2024, 23:53

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Канадский актер Дональд Сазерленд скончалась в возрасте 88 лет.
«С тяжелым сердцем я хочу сообщить вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, умер», — написал сын актера Кифер в Х (ранее Twitter).
Как сообщает портал Deadline, актер ушел из жизни в Майами (штат Флорида) после продолжительной болезни.

Дональд Сазерленд стал популярен благодаря работе в кинофильме «Военно-полевой госпиталь», вышедшей в 1970 году. Он запомнился зрителям по ролям президента Сноу в трилогии «Голодные игры», полковника Фетисова в драме «Гражданин Икс» главы семейства Беннетов в фильме «Гордость и предубеждение» и Дж.Пола Гетти в сериале «Траст».

В 2018 году Сазерленд получил «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Ранее стало известно, что Актер Леонид Гусаров погиб в ходе спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Спасатели нашли тело утонувшей в Черном море девушки
Найдено тело девушки, которую унесло в Черное море
20 июня 2024, 23:40

Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

Сотрудники МЧС обнаружили тело девушки, которую унесло во время шторма в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Предположительно, именно она пропала в Сочи 16 июня. После опознания будет установлена ее личность», – сообщили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, 20-летняя девушка вышла к пляжу «Ривьера» во время шторма, находясь с другом. Они зашли в воду вместе, но выйти в итоге смог только парень.



Такое же происшествие случилось несколько дней назад в Одессе. Там девушку, которая служила в полиции, прямо во время фотосессии смыло в море во время шторма. Её тело нашли через несколько дней.

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Стало известно о новой жертве урагана в Москве

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#мчс
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#смерть
#чёрное море
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Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
20 июня 2024, 23:31

Фото: istock / NetPix

В ходе выполнения боевых задач на СВО погиб актер Леонид Гусаров. Об этом сообщила администрация городского округа Жуковский Московской области в социальных сетях.
«В августе 2023 года Леонид Гусаров убыл на СВО. При осуществлении боевых задач он героически погиб», – сказано в сообщении.
Церемония прощания с Леонидом Гусаровым пройдет в пятницу, 21 июня, в 10:00 в Пантелеимоновском храме Преображения Господня.

Леонид Гусаров родом из Ангарска, окончил Иркутское театральное училище. В разные годы трудился в омском театре «Галерка», в Нижегородском театре комедии. В 2012 году Гусаров переехал в подмосковный Жуковский. Там начал сотрудничество с театром «Стрела», а также устроился в Детскую школу искусств № 1.

19 июня стало известно, что сын модельера Вячеслава Зайцева Егор Зайцев скончался от рака. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
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Стало известно о новой жертве урагана в Москве
Депздрав: два человека погибли из-за урагана «Эдгар» в Москве
20 июня 2024, 21:34

Фото: IStock/BrianAJackson

В Москве выявили вторую жертву урагана «Эдгар». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Второй погибший — мужчина, упавший со строительных лесов в центре города, уточнил источник агентства.

Пресс-служба столичного Департамента здравоохранения подтвердила информацию о смертельном падении мужчины.

Ранее другой житель Москвы погиб из-за упавшего на него дерева. Инцидент произошел на Ивановской улице, рядом с парком Дубки. Пострадавшего не удалось спасти.

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В Подмосковье шквалистый ветер повалил на дороги более 380 деревьев и 11 столбов
20 июня 2024, 19:38

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области из-за непогоды на дороги упало более 380 деревьев и 11 столбов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Продолжаем ликвидировать последствия стихии. В работах задействовали 950 человек и 450 единиц спецтехники. Для оперативности дополнительно привлекли сотрудников коммерческих предприятий», – говорится в сообщении.
В министерстве призвали водителей и пешеходов быть внимательнее на улицах, не парковать автомобили и не стоять возле деревьев и шатких конструкций.

Как ранее сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, в Московской области из-за непогоды пострадал один человек, погибших нет.

Днём в четверг в столице и Подмосковье прошли ливни с грозами и шквалистым ветром с порывами до 23 м/с, из нескольких районов поступали сообщения об образовании смерчей.

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В Екатеринбурге осудили военного, который убил бойца СВО ради телефона
20 июня 2024, 19:08

Фото: iStock/Zolnierek

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику армии РФ за разбой и избиение до смерти бойца СВО. Об этом пишет «Газета.Ru».
Уточняется, что суд приговорил мужчину к четырнадцати годам лишения свободы. Согласно информации источника, злоумышленник, гуляя по Екатеринбургу в состоянии алкогольного опьянения, заметил мужчину, лежавшего на скамейке, и напал на него. Военный требовал у жертвы сообщить пароль от его телефона, после чего, узнав код, пнул по голове лежавшего потерпевшего, забрал его вещи и сбежал.

Пострадавшего госпитализировали с разрывом селезенки, переломами ребер и травмами мягких тканей, врачи не смогли его спасти. Позже стало известно, что погибший является военным, приехавшим из зоны проведения спецоперации на похороны брата.

Примечательно, что в момент нападения жертва также находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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Арестован экс-совладелец «Трансфин-М» Тайчер
20 июня 2024, 18:23

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс», а также экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Тайчер подозревается в хищении не менее 710 миллионов рублей в рамках заключенных с ООО «Рейл Стрим» фиктивных договоров займа. Он будет находиться под стражей до 14 августа текущего года.

Согласно информации источника, по делу Тайчера также проходит замгендиректора ООО «Агро-грант» Сергей Франк. Аналогичное ходатайство суд рассмотрит в ближайшее время.

Ранее обвиняемый в получении более 1 миллиарда рублей взятки Тимур Иванов заявил в суде, что более не занимает должность заместителя министра обороны.

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#кража
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У Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль
Владимир Полупанов: у Кушанашвили нашли онкологическое заболевание
20 июня 2024, 17:50

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

У российского и грузинского журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль. Об этом сообщил друг Отара Владимир Полупанов в соцсети «В Контакте».
«Увы, самые страшные предположения подтвердились. У Отара Кушанашвили нашли раковую опухоль. Идёт операция. Молюсь о здоровье друга. И верю, что он справится», — написал Владимир.

Ведущий госпитализирован в подмосковном Красногорске. Он сообщил о жалобах на сильные боли в области сердца и живота и самостоятельно поехал в клинику на обследование. Там ему ранее поставили предварительный диагноз — цирроз печени.

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#больница
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Убитые люди и перевернутые машины: последствия смерча и урагана в Москве и области, число жертв, видео
Ураган в Москве 20 июня: жертвы, огромные смерчи, последствия
20 июня 2024, 17:47

Фото: iStock/ Wirestock

20 июня на Москву и Московскую область обрушился сильнейший шторм, о котором прежде предупреждали синоптики. Из-за непогоды падали деревья, конструкции, на некоторых улицах парализовало движение. Кроме того, в регионе есть погибшие и пострадавшие в результате ливня и урагана. О последствиях экстремальных погодных условий расскажет редакция «Радио 1».

Предупреждения синоптиков об урагане в Москве 20 июня 2024


Накануне жители столичного региона получили предупреждения о надвигающемся урагане «Эдгар». Синоптики сообщали, что в городе ожидаются гроза, ливень, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 18–23 м/с. Также сообщалось о возможности формирования смерчей.

Ураган в Москве: погибшие


Во второй половине дня регион настиг ураган. Число погибших из-за непогоды в Москве увеличилось до двух, сообщили в оперативных службах. Один мужчина был насмерть придавлен деревом, поваленным ураганом. Трагедия случилась в Тимирязевском районе. В Басманном районе столицы на мужчину обрушились строительные леса, спасти пострадавшего не удалось.




Пострадавшие в результате урагана


В экстренных службах столицы сообщили, что в результате урагана пострадали не менее десяти человек. Два москвича получили травмы во время поездки на трамвае: кусок сорванной крыши влетел в состав, ранив пассажиров. В двух районах Москвы на пешеходов рухнули деревья. Жертвами стали 79-летний мужчина и 69-летняя пенсионерка. Обоих удалось спасти.

В Царицынский пруд порывом ветра сдуло женщину. Для спасения утопающей на место инцидента был направлен катер. Огромное дерево рухнуло на автомобиль, в котором в этот момент находился водитель. Москвич оказался заблокированным в авто и не мог освободиться самостоятельно. Спасательные службы извлекли пострадавшего и направили в больницу.

Ураган перевернул биотуалет, в котором находился мужчина. Конструкция упала дверью вниз, в результате чего пострадавшему пришлось обращаться в экстренные службы.


Последствия непогоды на дорогах Подмосковья устраняют более 200 бригад
Последствия непогоды на дорогах Подмосковья устраняют более 200 бригад

Последствия урагана в Московской области


В Московской области из-за урагана пострадал один человек. Погибших в результате непогоды нет. В оперативных службах также сообщили, что вследствие урагана в 23 городских округах Подмосковья упало около 200 деревьев, повреждено 26 автомобилей в 10 городских округах. В настоящее время коммунальные службы ликвидируют последствия урагана: восстанавливается электроснабжение, убираются упавшие деревья.




Жители Московского региона увидели смерч


В социальных сетях жители Москвы и Подмосковья делятся роликами с редким природным явлением – смерчем. Так, вихри образовались в районе Лобни и Лосино-Петровского.

В районе «Москва-Сити» мощные порывы ветра буквально сносили прохожих. На опубликованных в телеграм-каналах кадрах видно, как ураган застиг девушку, которая была вынуждена передвигаться на четвереньках в поисках укрытия. На севере столицы на Долгопрудной аллее очевидцы запечатлели опрокинутую «Газель». Машина была припаркована у многоквартирного дома, а после шторма лежала на боку.

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