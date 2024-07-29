В Краснодарском крае трое мужчин утонули после падения с гидроцикла

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В Краснодарском края трое мужчин упали с гидроцикла и утонули. Они катались по озеру без спасательных жилетов, а один из них совсем не умел плавать.
Инцидент произошёл накануне, 28 июля, на озере в районе села Гай-Кодзор в окрестностях Анапы, сообщает телеграм-канал SHOT. Кататься поехали два брата — 36-летний Карен и 31-летний Виген, а также их 20 летний племянник Карен. После резкого поворота все трое вылетели с гидроцикла и оказались в воде.
Младший из мужчин не умел плавать и сразу начал тонуть. Его дяди пытались ему помочь, но он запаниковал, стал цепляться за них и утягивать их на дно. В результате все трое ушли под воду на глазах их семей с детьми, отдыхавших на берегу. Тела всех троих уже найдены. 20-летний погибший был гражданином Грузии.
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Александр Бойцов