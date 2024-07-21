В российском регионе трое мужчин одновременно утонули в карьере

Фото: IStock/Jakub Zerdzick
Трое мужчин одновременно утонули на карьере в микрорайоне Тулунжа в Улан-Удэ, Республика Бурятия. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы главного управления МЧС России по региону в Telegram-канале.
По информации ведомства, спасатели обнаружили их тела.
Уточняется, что на берегу карьера установлен знак «Купание запрещено».
Ранее в реке Илек под Оренбургом утонули два подростка. Это произошло вблизи села Тамар-Уткуль в Соль-Илецком районе.
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«Трагедия произошла сегодня на карьере в микрорайоне Тулунжа. Тела трех мужчин подняли из воды спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что на берегу карьера установлен знак «Купание запрещено».
Ранее в реке Илек под Оренбургом утонули два подростка. Это произошло вблизи села Тамар-Уткуль в Соль-Илецком районе.
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Александр Климов