МЧС: За сутки в водоёмах России погибли 40 человек, включая двоих детей

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За минувшие сутки жертвами несчастных случаев на воде стали 40 человек. Среди них двое детей.
Об этом сообщило МЧС РФ в своём официальном телеграм-канале. Часто причиной того, что люди тонут, становится алкоголь. Например, один из таких случаев произошёл в Бурятии, на карьере в микрорайоне Тулунжа. Там утонули сразу три человека, которые отправились купаться в нетрезвом состоянии.
Один человек утонул в реке Сергинка в Пермском крае. Компания отдыхала в необорудованном для купания месте, мужчина пренебрёг запретом и полез в воду. В результате он утонул на глазах своих друзей, которые не успели прийти ему на помощь.
В Красноярском крае на Енисее рыбаки увидели тонущего человека, которого уносило быстрым течением. Помочь ему не смогли. Сейчас его тело разыскивают водолазы.
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Один человек утонул в реке Сергинка в Пермском крае. Компания отдыхала в необорудованном для купания месте, мужчина пренебрёг запретом и полез в воду. В результате он утонул на глазах своих друзей, которые не успели прийти ему на помощь.
В Красноярском крае на Енисее рыбаки увидели тонущего человека, которого уносило быстрым течением. Помочь ему не смогли. Сейчас его тело разыскивают водолазы.
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Александр Бойцов