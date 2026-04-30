В Краснодарском ЖК рухнул лифт с людьми внутри

30 апреля 2026, 16:54

В Краснодаре рухнул лифт, люди были внутри

Фото: istockphoto/AndreyPopov

В Краснодаре в жилом комплексе произошел инцидент с лифтом. Как сообщает Telegram-канал «ЖК Самолёт», происшествие зафиксировали в доме №101 по улице Ивана Беличенко.





По первоначальной информации, лифт рухнул с пассажирами. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Люди выбрались из кабины самостоятельно, так как диспетчер не ответил на вызов, уточняет «Кубань 24».



В прокуратуре, однако, опровергли информацию о падении. По данным надзорного ведомства, кабина не упала, а опустилась на полметра, после чего граждане открыли его изнутри.



На месте в тот же день работали сотрудники управляющей компании и представители застройщика.



