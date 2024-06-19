В доме на Земляном Валу в шахту рухнул лифт с людьми

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В Москве в доме на улице Земляной Вал в шахту упал лифт. В этот момент внутри кабины находились три человека.
При наличии всего трёх пассажиров внутри лифта речи о перегрузке идти не может, передаёт телеграм-канал «Мослента». Скорее всего, дело в неисправности лифтового оборудования. Возможно, оборвался трос.
В момент падения лифта внутри находились трое рабочих. Один из них госпитализирован в медицинское учреждение с травмами. Двое других не пострадали и помощь медиков им не потребовалась. Сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия падения лифта. В причинах происшедшего предстоит разобраться техническим специалистам в ходе проведения соответствующих обследований и экспертиз.
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Александр Бойцов