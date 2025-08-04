Достижения.рф

В Набережных Челнах рухнул лифт с семьёй

В Набережных Челнах лифт с семьёй рухнул вниз с девятого этажа, все живы
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Набережных Челнах произошёл инцидент с лифтом, который на большой скорости стремительно опустился с девятого этажа до технического, сообщили «Челнинские известия». В кабине были мужчина и две его дочки, девочки испугались.



Как рассказали жители дома, все живы.

В компании, обслуживающей лифты, объяснили, что сбой в работе связывают с перепадом напряжения. По их данным, лифт работал исправно с начала 2025 года, а первые сбои начались только с 1 августа. За четыре дня этого месяца поступило шесть заявок.

Устранить неполадки планируется сегодня.

Ранее похожий инцидент произошёл в многоэтажном доме на юго-востоке Москвы. Лифт упал с седьмого этажа. При резком торможении получила травмы женщина. Её увезли в травмпункт, где оказали необходимую помощь. Помимо неё в кабине в этот момент находились ещё семь человек. Всех застрявших жильцов достали прибывшие спасатели.

Анастасия Чубина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0