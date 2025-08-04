В Набережных Челнах рухнул лифт с семьёй

04 августа 2025, 11:23

В Набережных Челнах лифт с семьёй рухнул вниз с девятого этажа, все живы

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Набережных Челнах произошёл инцидент с лифтом, который на большой скорости стремительно опустился с девятого этажа до технического, сообщили «Челнинские известия». В кабине были мужчина и две его дочки, девочки испугались.