В Набережных Челнах рухнул лифт с семьёй
В Набережных Челнах произошёл инцидент с лифтом, который на большой скорости стремительно опустился с девятого этажа до технического, сообщили «Челнинские известия». В кабине были мужчина и две его дочки, девочки испугались.
Как рассказали жители дома, все живы.
В компании, обслуживающей лифты, объяснили, что сбой в работе связывают с перепадом напряжения. По их данным, лифт работал исправно с начала 2025 года, а первые сбои начались только с 1 августа. За четыре дня этого месяца поступило шесть заявок.
Устранить неполадки планируется сегодня.
Ранее похожий инцидент произошёл в многоэтажном доме на юго-востоке Москвы. Лифт упал с седьмого этажа. При резком торможении получила травмы женщина. Её увезли в травмпункт, где оказали необходимую помощь. Помимо неё в кабине в этот момент находились ещё семь человек. Всех застрявших жильцов достали прибывшие спасатели.
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