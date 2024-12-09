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В Красногорске выясняют обстоятельства гибели рабочего в комплексе «СнежКом»

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

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Прокуратура проводит проверку обстоятельств гибели рабочего в ходе демонтажа горнолыжного комплекса «СнежКом» в городском округе Красногорск. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.


«В понедельник около 11:30 во время работ по демонтажу горнолыжного комплекса на рабочего упала металлическая конструкция. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался в машине скорой помощи. Красногорская городская прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности подрядной организацией», – говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Помимо этого, городская прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, которую проводят следственные органы.

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Три человека могут быть под завалами склада в подмосковном Пушкине
На складе в Пушкине произошёл взрыв, под завалами могут находиться 3 человека
09 декабря 2024, 16:33

В подмосковном Пушкине, в посёлке Лесной, загорелось производственно-складское помещение, частично обрушились стены и перекрытия. Об этом в своём Telegram-канале сообщает МЧС России.
По данным ведомства, под завалами могут находиться три человека.

Площадь, объятая огнём, составила 7 кв. м. Пожар локализовали, на месте работают 24 специалиста и 7 единиц техники, добавили в МЧС.

Как ранее писал ТАСС, в производственном здании на востоке Москвы произошёл крупный пожар. Огонь охватил малярный цех и покрасочную камеру на первом этаже.

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#пожар
#пушкино
#подмосковные стройки
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На Иваньковском водохранилище спасли рыбка с застрявшей во льду лодкой
09 декабря 2024, 16:27

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Рыбака, застрявшего на гребной лодке в рыхлых скоплениях снега и льда на Иваньковском водохранилище, спасли работники Мособлпожспаса.
«45-летний мужчина позвонил в единую службу спасения «Система-112» и рассказал, что ловил рыбу с лодки в районе острова Могильный. С наступлением темноты он попал на участок озера с плотной шугой и не смог дальше идти на вёслах, поэтому ему потребовалась помощь спасателей», — говорится в сообщении.
На поиски рыбка спасатели отправились моторке. Они нашли его в двух километрах от берега, зацепили его лодку тросом и отбуксировали к берегу. Мужчина не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.

Ранее сообщалось, что производственном здании на востоке Москвы произошел крупный пожар. Огонь охватил малярный цех и покрасочную камеру на первом этаже.

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#спасатели
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Подмосковный суд оставил собственникам земельный участок в Барвихе
Подмосковный суд отказал Генпрокуратуре в изъятии земельного участка в Барвихе
09 декабря 2024, 15:31

Фото: iStock/Zolnierek

Одинцовский городской суд Московской области отказал Генеральной прокуратуре России в изъятии земельного участка в посёлке «Сады Майендорф» в Барвихе в пользу государства.
Как сообщает РИА Новости, речь идёт о 100 гектарах земли, которые были приватизированы в начале 2000-х годов. Ответчиками выступали бывший владелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин, владелица флористического салона Надежда Адвокатова, предприниматель Алексей Богачев и девелопер Михаил Хубутия.

В своем иске Генпрокуратура указала, что собственники незаконно получили земельные участки. Ответчики же заявили, что эти территории давно выбыли из государственного владения, а значит, закон был соблюден.

Кроме того, срок исковой давности по делу истёк.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что бывший сотрудник МВД Георгий Сатюков, обвиняемый в получении крупной взятки, утратил доступ к имуществу стоимостью более 2,1 миллиарда рублей — его арестовали в рамках расследования уголовного дела.

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#мвд
#земельные участки
#собственники
#московская область
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На востоке Москвы произошел крупный пожар
На востоке Москвы загорелось производственное здание
09 декабря 2024, 15:28

Фото: istockphoto/maki_shmaki

В производственном здании на улице Буракова произошел крупный пожар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности из-за значительной площади возгорания и густого черного дыма, поднимающегося из здания.

По предварительной информации, огонь охватил малярный цех и покрасочную камеру на первом этаже. Общая площадь горящего здания составляет 4,5 тыс. квадратных метров. На место происшествия прибыли подразделения МЧС для борьбы с огнем и координации действий.

Руководство столичного главка МЧС также направляется на место происшествия для оценки ситуации и организации необходимых мер по ликвидации пожара. Информация о пострадавших не сообщалась.

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#цех
#мчс
#происшествия
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Рабочий погиб при обрушении конструкций горнолыжного комплекса «СнежКом» в Красногорске
Рабочий погиб при демонтаже горнолыжного комплекса «СнежКом» в Красногорске
09 декабря 2024, 15:20

Фото: iStock/gorodenkoff

Рабочий погиб при обрушении конструкций горнолыжного комплекса «СнежКом» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что металлические балки рухнули с высоты порядка 50 м, а вместе с ними упал и рабочий. На место происшествия вызвали скорую, однако медики не смогли спасти пострадавшего.




По словам местных жителей, в момент обрушения в их домах тряслись стены и люстры. Спортивный объект сносят уже более двух лет, сегодня также проводились работы.

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#врачи
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#рабочий
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Житель Ленобласти оказался в больнице с отбитой мошонкой после корпоратива
09 декабря 2024, 15:09

Фото: iStock/peterscode

Житель деревни Новое Девяткино Ленинградской области оказался в больнице с отбитой мошонкой после новогоднего корпоратива. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
46-летний мужчина во время праздника повздорил с коллегой. Они бурно выясняли отношения, как вдруг в конфликт вмешался третий человек.

Он ударил ногой в пах работнику из Нового Девяткино. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики выявили у него травму мошонки, разрыв левого яичка и гематому правого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обидчика россиянина задержали и поместили в изолятор.

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#драка
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Младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона
В Воткинске 9-месячный младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона
09 декабря 2024, 15:04

Фото: iStock/shurkin_son

В результате инцидента с загоревшимся смартфоном 9-месячный младенец получил ожоги. Об этом информирует Telegram-канал «‎112».
По данным канала, отец укладывал сына спать, когда телефон, лежащий на кровати, внезапно начал искрить и загорелся.

Огонь быстро перекинулся на одежду ребенка, в результате чего малыш получил ожог ног на 3% тела. Отец немедленно потушил огонь и вызвал скорую помощь. Младенца госпитализировали в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Состояние ребенка стабилизировалось, после лечения его отпустили домой для амбулаторного наблюдения.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге историк попал в больницу после употребления настойки из мухоморов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#тела
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Появились новые подробности о стрельбе восьмиклассницы в брянской гимназии
Девочку, стрелявшую в брянской школе, могли завербовать украинские радикалы
09 декабря 2024, 14:56

Фото: iStock/mapo

Девочку-подростка, которая 7 декабря устроила стрельбу в брянской гимназии №5, могли завербовать украинские радикалы. Такие данные приводит Mash.
По данным издания, Алина Афанаскина несколько месяцев общалась с украинскими радикалами в соцсетях, а первоначальная версия следователей про буллинг не подтвердилась. Ранее силовики считали, что восьмиклассница расстреляла одноклассников из-за того, что над ней издевались. Также предполагали, что причиной могли стать сложные отношения в семье.

После длительного расследования следы привели на Украину. Теперь именно эта версия считается приоритетной. Предполагается, что Алину могли завербовать украинские кураторы движения «Маньяки: культ убийств». Рассматривается и версия, что школьница могла попасть в секту.

Напомним, 7 декабря прошлого года Алина пришла в гимназию №5 с охотничьим ружьём. Она зашла в свой класс и сделала пять выстрелов. Пострадали четыре ребенка, одна девочка погибла. После этого Алина покончила с собой.

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#буллинг
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#девочка
#школьница
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В Санкт-Петербурге историк попал в больницу после употребления настойки из мухоморов
В Петербурге историк Аранович попал в больницу из-за настойки из мухоморов
09 декабря 2024, 14:44

Фото: iStock/Igor Klyakhin

В Санкт-Петербурге 50-летний историк Алексей Аранович был госпитализирован с отравлением после того, как попробовал настойку из мухоморов. Об этом информирует Telegram-канал «Mash на Мойке».
Доктор исторических наук и преподаватель Университета технологии и дизайна, известный своим исследованием истории военного костюма и консультированием кинорежиссеров, был доставлен в токсикологическое отделение. По словам медиков, его состояние стабилизировалось, он уже идет на поправку.

Инцидент привлек внимание сотрудников полиции, которые начали проверку обстоятельств произошедшего. В настоящее время выясняются детали инцидента.

Ранее стало известно, что в центре Донецка произошел взрыв внедорожника. Отмечается, что в результате взрыва пострадал как минимум один человек. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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