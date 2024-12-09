В Красногорске выясняют обстоятельства гибели рабочего в комплексе «СнежКом»

Фото: пресс-служба прокуратуры МО
Прокуратура проводит проверку обстоятельств гибели рабочего в ходе демонтажа горнолыжного комплекса «СнежКом» в городском округе Красногорск. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В понедельник около 11:30 во время работ по демонтажу горнолыжного комплекса на рабочего упала металлическая конструкция. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался в машине скорой помощи. Красногорская городская прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности подрядной организацией», – говорится в сообщении.По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Помимо этого, городская прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, которую проводят следственные органы.
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