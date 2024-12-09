В Московской области в этом году возбудили более 900 уголовных дел о коррупции

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В Подмосковье с начала 2024 года возбудили 919 уголовных дел коррупционной направленности. Такой статистикой поделились в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Подмосковные следователи возбудили в этом году 919 уголовных дел этой категории. В производстве находилось 1175 дел, 493 из них уже окончено. Среди направленных в суд дел о коррупции преобладают дача (309) и получение (122) взяток, посредничество во взяточничестве (31). К уголовной ответственности по этим делам привлечены 535 лиц», – говорится в сообщении.9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.
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