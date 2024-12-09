Из хосписа в Истре эвакуировали 30 человек из-за угрозы пожара

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Частный дом, расположенный в десяти метрах от хосписа, загорелся в деревне Новинки городского округа Истра, в тушении огня и эвакуации пациентов и работников хосписа приняли участие работники Мособлпожспаса.
«Сообщение о пожаре поступило от хозяев дома в службу экстренных вызовов «Система-112» в воскресенье, 8 декабря, во втором часу ночи. Прибывшие на место пожарные увидели, что весь двухэтажный дом площадью около 120 квадратных метров охвачен огнём. Хозяева дома самостоятельно покинули жилище, но в десяти метрах от пожара находился частный хоспис, и из-за угрозы распространения огня оттуда необходимо было провести срочную эвакуацию», — говорится в сообщении.В хосписе в момент пожара было три сотрудника из числа медицинского персонала и 27 пациентов, двое из которых — неходячие. Всех людей спасатели эвакуировали из здания в безопасное место.
Горящий дом пожарные потушили за три часа, распространения огня на соседние здания удалось избежать. Пострадавших нет.
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