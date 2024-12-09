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Из хосписа в Истре эвакуировали 30 человек из-за угрозы пожара

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Частный дом, расположенный в десяти метрах от хосписа, загорелся в деревне Новинки городского округа Истра, в тушении огня и эвакуации пациентов и работников хосписа приняли участие работники Мособлпожспаса.
«Сообщение о пожаре поступило от хозяев дома в службу экстренных вызовов «Система-112» в воскресенье, 8 декабря, во втором часу ночи. Прибывшие на место пожарные увидели, что весь двухэтажный дом площадью около 120 квадратных метров охвачен огнём. Хозяева дома самостоятельно покинули жилище, но в десяти метрах от пожара находился частный хоспис, и из-за угрозы распространения огня оттуда необходимо было провести срочную эвакуацию», — говорится в сообщении.
В хосписе в момент пожара было три сотрудника из числа медицинского персонала и 27 пациентов, двое из которых — неходячие. Всех людей спасатели эвакуировали из здания в безопасное место.



Горящий дом пожарные потушили за три часа, распространения огня на соседние здания удалось избежать. Пострадавших нет.

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#пожарные
#мособлпожспас
Житель Ленобласти оказался в больнице с отбитой мошонкой после корпоратива
09 декабря 2024, 15:09

Фото: iStock/peterscode

Житель деревни Новое Девяткино Ленинградской области оказался в больнице с отбитой мошонкой после новогоднего корпоратива. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
46-летний мужчина во время праздника повздорил с коллегой. Они бурно выясняли отношения, как вдруг в конфликт вмешался третий человек.

Он ударил ногой в пах работнику из Нового Девяткино. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики выявили у него травму мошонки, разрыв левого яичка и гематому правого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обидчика россиянина задержали и поместили в изолятор.

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Младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона
В Воткинске 9-месячный младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона
09 декабря 2024, 15:04

Фото: iStock/shurkin_son

В результате инцидента с загоревшимся смартфоном 9-месячный младенец получил ожоги. Об этом информирует Telegram-канал «‎112».
По данным канала, отец укладывал сына спать, когда телефон, лежащий на кровати, внезапно начал искрить и загорелся.

Огонь быстро перекинулся на одежду ребенка, в результате чего малыш получил ожог ног на 3% тела. Отец немедленно потушил огонь и вызвал скорую помощь. Младенца госпитализировали в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Состояние ребенка стабилизировалось, после лечения его отпустили домой для амбулаторного наблюдения.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге историк попал в больницу после употребления настойки из мухоморов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#тела
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Появились новые подробности о стрельбе восьмиклассницы в брянской гимназии
Девочку, стрелявшую в брянской школе, могли завербовать украинские радикалы
09 декабря 2024, 14:56

Фото: iStock/mapo

Девочку-подростка, которая 7 декабря устроила стрельбу в брянской гимназии №5, могли завербовать украинские радикалы. Такие данные приводит Mash.
По данным издания, Алина Афанаскина несколько месяцев общалась с украинскими радикалами в соцсетях, а первоначальная версия следователей про буллинг не подтвердилась. Ранее силовики считали, что восьмиклассница расстреляла одноклассников из-за того, что над ней издевались. Также предполагали, что причиной могли стать сложные отношения в семье.

После длительного расследования следы привели на Украину. Теперь именно эта версия считается приоритетной. Предполагается, что Алину могли завербовать украинские кураторы движения «Маньяки: культ убийств». Рассматривается и версия, что школьница могла попасть в секту.

Напомним, 7 декабря прошлого года Алина пришла в гимназию №5 с охотничьим ружьём. Она зашла в свой класс и сделала пять выстрелов. Пострадали четыре ребенка, одна девочка погибла. После этого Алина покончила с собой.

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#буллинг
#отношения
#девочка
#школьница
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В Санкт-Петербурге историк попал в больницу после употребления настойки из мухоморов
В Петербурге историк Аранович попал в больницу из-за настойки из мухоморов
09 декабря 2024, 14:44

Фото: iStock/Igor Klyakhin

В Санкт-Петербурге 50-летний историк Алексей Аранович был госпитализирован с отравлением после того, как попробовал настойку из мухоморов. Об этом информирует Telegram-канал «Mash на Мойке».
Доктор исторических наук и преподаватель Университета технологии и дизайна, известный своим исследованием истории военного костюма и консультированием кинорежиссеров, был доставлен в токсикологическое отделение. По словам медиков, его состояние стабилизировалось, он уже идет на поправку.

Инцидент привлек внимание сотрудников полиции, которые начали проверку обстоятельств произошедшего. В настоящее время выясняются детали инцидента.

Ранее стало известно, что в центре Донецка произошел взрыв внедорожника. Отмечается, что в результате взрыва пострадал как минимум один человек. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#взрыв
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#человек
#инцидент
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Миллионы рублей за Евсюкова: кто стоит за взрывом авто начальника колонии в ДНР, подробности, жертвы, видео
09 декабря 2024, 14:35

Фото: iStock/MukundaDe

Утром 9 декабря в центре Донецка произошел взрыв белого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. В результате инцидента мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Жертвой взрыва стал бывший начальник Еленовской колонии Донецкой народной республики Сергей Евсюков. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Подрыв авто в Донецке 9 декабря: что известно


В результате взрыва внедорожника 9 декабря в Донецке погиб начальник Еленовской колонии ДНР Сергей Евсюков, его супруга получила тяжелые ранения. Детонация произошла в белом Toyota Land Cruiser Prado, где самодельное взрывное устройство было установлено под сиденьем водителя с мощностью около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Согласно информации Lenta.ru, взрыв произошел в момент, когда мужчина и женщина садились в автомобиль, который они приобрели всего три месяца назад.

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На Украине за Евсюкова предлагали десятки тысяч долларов


Ранее стало известно, что украинские власти возбудили уголовное дело против Евсюкова и его заместителя, возложив на них вину за последствия удара несколькими американских HIMARS по колонии в июле 2022 года.

В результате этого обстрела погибли около 50 военнопленных с «Азовстали»*, а более 70 человек получили ранения. По информации Mash, после этих событий на украинских ресурсах была объявлена награда в размере 21 тысячи долларов (свыше двух миллионов рублей) за информацию о местонахождении Евсюкова.

Возбуждение дела


В связи с инцидентом в центре Донецка было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Сотрудники следственного управления СК России по ДНР, а также специалисты Главного управления криминалистики и эксперты Судебно-экспертного центра, совместно с представителями УФСБ России и МВД по ДНР, проводят детальное исследование места происшествия и осуществляют ряд оперативно-розыскных мероприятий. В рамках расследования назначены несколько судебных экспертиз, включая взрыво-техническую.


Видео с места взрыва в Донецке


Следственный комитет России опубликовал видео с места взрыва автомобиля в центре Донецка.


Рассказ очевидца


В Донецке свидетельница события поделилась подробностями, произошедшими сразу после взрыва внедорожника. Об этом сообщает РИА Новости. По ее словам, прохожие немедленно начали оказывать первую помощь пострадавшей женщине.

«Перешла дорогу, там уже прохожие оказывали медицинскую помощь. Чем могла — помогла. Помогла бинты достать, помогла человеку говорить, чтобы не потерял сознание: "Дыши, дыши, дыши". Потом начали приезжать службы», — рассказала собеседница издания.

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Aviaincident: в Шереметьево объявили тревогу
09 декабря 2024, 13:48

Фото: istockphoto/Dennis Gross

Тревогу забили в столичной авиагавани Шереметьево, передает Telegram-канал Aviaincident. Авторы публикации уточнили, что причиной послужили проблемы с шасси у лайнера, который прилетел из ОАЭ. Судно принадлежит Etihad Airways.
До приземления оставалось 2,7 тысячи метров, когда доложили о проблеме с управлением передней стойкой шасси. Тем не менее, экипаж продолжил рейс. Посадка прошла штатно, после запросили тягач.

Перед этим сообщалось, что три лайнера, выполнявших рейс «Россия-Узбекистан», сели в других местах из-за погоды. Все происходило на прошлой неделе.

Кроме того, в начале месяца сообщалось об экстренной посадке самолета в Минводах.

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#аэропорты
#аэропорт шереметьево
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Арестован замдиректора по финансам «Корпорации развития Курской области» Гранин
09 декабря 2024, 13:42

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Силовики арестовали замдиректора по финансам «Корпорации развития Курской области» Игорь Гранин по подозрению в растрате бюджетных средств при строительстве линии обороны на границе с Украиной, пишет Mash.
По данным издания, Гранина обвиняют в растрате 174 млн при строительстве линии обороны на границе с Украиной. Именно это уголовное дело стало одной из основных причин быстрой отставки губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Гранину предъявляют обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Он дважды выплатит 174 млн рублей за уже выполненные по бумагам работы.

Ранее Mash писал, что Алексей Смирнов мог уйти с поста губернатора Курской области из-за хищений при строительстве защитных укреплений в приграничном регионе. По данным канала, отставка экс-главы региона была внезапной. Отмечается, что ни Смирнов, ни представители его аппарата до последнего не знали о предстоящих кадровых перестановках.

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#уголовное дело
#обвинение
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В Петербурге воспитанники детского сада избили мальчика
В МВД Петербурга сообщили об избиении мальчика воспитанниками детского сада
09 декабря 2024, 13:32

Фото: iStock/vesmil

Шестилетний мальчик получил переломы и ушиб после того, как его избили сверстники в детском саду на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге.
О том, что мальчика избили другие дети, рассказала мать пострадавшего, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Информация о травмировании ребёнка поступила в полицию Невского района в минувшую пятницу от медработника детсада. Позже уже в больнице установили — у мальчика переломы и ушиб.

По факту инцидента проводится проверка, заключили в МВД.

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#санкт-петербург
#детский сад
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В Московской области в этом году возбудили более 900 уголовных дел о коррупции
09 декабря 2024, 13:26

Фото: iStock / Oksana Kalinina

В Подмосковье с начала 2024 года возбудили 919 уголовных дел коррупционной направленности. Такой статистикой поделились в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Подмосковные следователи возбудили в этом году 919 уголовных дел этой категории. В производстве находилось 1175 дел, 493 из них уже окончено. Среди направленных в суд дел о коррупции преобладают дача (309) и получение (122) взяток, посредничество во взяточничестве (31). К уголовной ответственности по этим делам привлечены 535 лиц», – говорится в сообщении.
9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

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#подмосковье
#московская область
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