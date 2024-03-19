В Красногорске задержали сатаниста, подозреваемого в изнасиловании школьницы

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В подмосковном Красногорске задержали сатаниста, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки, об этом сообщает РИА Новости.
«В подмосковном Красногорске задержан сатанист и сторонник нацистской идеологии, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки», — сообщили в агентстве.
Уточняется, что подозреваемый неоднократно нападал на случайных прохожих на улице.
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Евгения Парфентьева