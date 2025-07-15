People: в США учительница призналась в совращении 12 детей и своей родственницы
Учительница из американского штата Невада, 62-летняя Таджи Хиллсон, призналась в совращении 12 детей, в том числе и своей родственницы. Об этом сообщает издание People.
Расследование в отношении женщины началось после заявления ее родственницы. Последняя призналась, что Хиллсон совратила ее еще в детстве и продоолжила домогаться во взрослом возрасте. К тому же учительница накачивала пострадавшую наркотиками. После этого обвиняемая написала пострадавшей письмо с извинениями.
С 2022 по 2025 год Хиллсон работала в начальной школе. Во время допроса она призналась, что совратила и других малолетних. Злоумышленница объяснила свои поступки тем, что она обделена вниманием и «хотела сблизиться с другим человеком».
При этом в школе заявили, что сообщений о домогательствах Хиллсон не поступало. В отношении женщины заведено уголовное дело по факту преступлений против сексуальной неприкосновенности лиц младше 14 лет. Правоохранители продолжают расследование по данному факту.
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