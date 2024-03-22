В Красноярске женщина с дочкой сгорели из-за тепловентилятора в общежитии

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В одном из общежитии Красноярска женщина и её 7-летняя дочь задохнулись от дыма на пожаре из-за тепловентилятора, который забыл выключить пьяный цирковой артист, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Трагедия произошла ещё в конце прошлого года, однако детали её стали известны только сейчас, поскольку подозреваемый отказался от написанной ранее явки с повинной.
Сотрудники СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. ППервоначально артист написал явку с повинной, но позже от своих показаний отказался. Тем не менее, красноярские следователи смогли собрать достаточно изобличающих его доказательств, и теперь дело будет отправлено в суд.
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