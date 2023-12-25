Женщина с дочерью сгорели в общежитии из-за пьяного соседа-циркача

Фото: istock / Nikolay Tsuguliev
В Красноярске в комнате в общежитии из-за пьяного соседа-циркача сгорели мать и дочь. Об этом информирует телеграм-канал Kras Mash.
По информации издания, россиянин на допросе рассказал, что выпил коньяка и уснул. Когда он почувствовал запах дыма, то выбежал на улицу.
В тот момент в соседней помещении находились 30-летняя женщина и ее 7-летняя дочь. Врачам не удалось спасти их. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, циркач жил в общежитии вместе с обезьяной.
До этого сообщалось, что в новогоднем отделе магазина «Леруа Мерлен» на юге Санкт-Петербурга произошел сильный пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Пскове трое школьников закидали Вечный огонь снегом — МВД
В Тюмени на тренера батутного центра возбуждено 10 уголовных дел о педофилии
Алина Юрчак