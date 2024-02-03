В Кургане захоронили брошенные гробы с телами

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Тела, найденные в брошенных гробах на кладбище в Кургане, были захоронены. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, в субботу, 3 февраля, издание Ura.ru сообщило, что на кладбище в микрорайоне Зайково в Кургане были обнаружены три трупа в брошенных гробах.
В сообщении администрации отмечается, что было проведено захоронение, поэтому брошенных гробов на курганском кладбище больше нет.
Уточняется, что в данный момент по факту произошедшего проводится проверка.
В настоящее время профильные ведомства и организации не дали официальных комментариев по поводу деталей произошедшего.
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В сообщении администрации отмечается, что было проведено захоронение, поэтому брошенных гробов на курганском кладбище больше нет.
В настоящее время профильные ведомства и организации не дали официальных комментариев по поводу деталей произошедшего.
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Анастасия Чинкова