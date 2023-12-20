Министерство финансов РФ не нашло денег на кладбища

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Новая версия законопроекта о похоронном деле, которую подготовил Минстрой, прошла все ведомства, за исключением Минфина.
Там заявили об отсутствии денег на предлагаемые процедуры, сообщает «Коммерсантъ». Ведомство в нынешних экономических условиях не видит источник средств в бюджете для создания реестра кладбищ и мест захоронений. Представитель Минфина подтвердил проблему, которая возникла с документом.
Минстрой предлагал вывести в правовое поле действующие похоронные бюро, кладбища и крематории. Предлагалось лишать их лицензии, если будет обнаружено многократное нарушение правил. Местным властям хотели предоставить право отслеживать цены на погребения и продавать места для семейных захоронений на торгах.
Ранее депутаты Госдумы подготовили проект изменения закона о похоронном деле. В прошлом году он прошёл только «нулевые чтения». Соавтор документа Светлана Разворотнева сообщила, что внешнеполитические события лишили вопрос актуальности.
Президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев заявил, что для создания единого реестра нужно посчитать, сколько в стране кладбищ и захоронений. У властей и участников рынка радикально расходятся цифры. Первые утверждают, что в стране 81-83 тысячи кладбищ, а в Союзе похоронных организаций и крематориев насчитали около 600 тысяч.
Владелец похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов объясняет это тем, что большая часть кладбищ не прошла процесс межевания и по официальным данным их не существует.
Юрист Елизавета Потемкина уверена, что шансы на принятия законопроекта в следующем году малы. Регуляторы и бизнес сильно расходятся в представлениях о правильном устройстве отрасли.
По итогам прошлого года выручка ритуальных компаний в России выросла на 5%, до 86 млрд рублей, при инфляции в стране 11,94 процента. Отставание от общего роста цен зафиксировали после 2 лет резкого роста рынка.
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Минстрой предлагал вывести в правовое поле действующие похоронные бюро, кладбища и крематории. Предлагалось лишать их лицензии, если будет обнаружено многократное нарушение правил. Местным властям хотели предоставить право отслеживать цены на погребения и продавать места для семейных захоронений на торгах.
Президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев заявил, что для создания единого реестра нужно посчитать, сколько в стране кладбищ и захоронений. У властей и участников рынка радикально расходятся цифры. Первые утверждают, что в стране 81-83 тысячи кладбищ, а в Союзе похоронных организаций и крематориев насчитали около 600 тысяч.
Владелец похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов объясняет это тем, что большая часть кладбищ не прошла процесс межевания и по официальным данным их не существует.
Юрист Елизавета Потемкина уверена, что шансы на принятия законопроекта в следующем году малы. Регуляторы и бизнес сильно расходятся в представлениях о правильном устройстве отрасли.
По итогам прошлого года выручка ритуальных компаний в России выросла на 5%, до 86 млрд рублей, при инфляции в стране 11,94 процента. Отставание от общего роста цен зафиксировали после 2 лет резкого роста рынка.
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Мария Фирсова