В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале об опасности атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе.
Старовойт отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению атаки.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области ввели режим опасности атак БПЛА. Губернатор Александр Гусев заявил, что система ПВО региона приведена в готовность.
До этого глава Воронежской области сообщил, что системы РЭБ перехватили в небе над Воронежем украинский БПЛА самолетного типа.
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Ранее сообщалось, что в Воронежской области ввели режим опасности атак БПЛА. Губернатор Александр Гусев заявил, что система ПВО региона приведена в готовность.
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Александр Климов